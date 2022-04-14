Derive (DRV) -rahakkeen tokenomiikka
Derive (DRV) -rahakkeen tiedot
Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products.
Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform.
The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup.
Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.
Derive (DRV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Derive (DRV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Derive (DRV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Derive (DRV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DRV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DRV-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DRV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DRV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.