Derive (DRV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.055171. Viimeisen 24 tunnin aikana DRV on vaihdellut alimmillaan $ 0.053694 ja korkeimmillaan $ 0.0559 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.228265, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01243699.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DRV on muuttunut +1.72% viimeisen tunnin aikana, -1.01% 24 tunnin aikana ja -24.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Derive-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 820.82M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.18M.
Tämän päivän aikana Derive – USD -hinta muuttui $ -0.00056526512994734.
Viimeisten 30 päivän aikana Derive – USD -hinnan muutos oli $ -0.0117313352.
Viimeisten 60 päivän aikana Derive – USD -hinnan muutos oli $ +0.0604395601.
Viimeisten 90 päivän aikana Derive – USD -hinnan muutos oli $ +0.02762230830607127.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00056526512994734
|-1.01%
|30 päivää
|$ -0.0117313352
|-21.26%
|60 päivää
|$ +0.0604395601
|+109.55%
|90 päivää
|$ +0.02762230830607127
|+100.27%
Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.
