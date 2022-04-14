Burt (BURT) -rahakkeen tokenomiikka

Burt (BURT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Burt (BURT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Burt (BURT) -rahakkeen tiedot

Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation.

Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.burtonkas.xyz/

Burt (BURT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Burt (BURT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 890.25K
$ 890.25K$ 890.25K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 890.25K
$ 890.25K$ 890.25K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0089153
$ 0.0089153$ 0.0089153
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00020103
$ 0.00020103$ 0.00020103
Nykyinen hinta:
$ 0.00089025
$ 0.00089025$ 0.00089025

Burt (BURT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Burt (BURT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BURT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BURT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BURT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BURT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BURT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BURT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BURT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.