Lisätietoja BURT-rahakkeesta

BURT-rahakkeen hintatiedot

BURT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BURT-rahakkeen tokenomiikka

BURT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Burt-logo

Burt – hinta (BURT)

Ei listattu

1BURT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00079158
$0.00079158$0.00079158
-2.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Burt (BURT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:57:28 (UTC+8)

Burt (BURT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0089153
$ 0.0089153$ 0.0089153

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

-2.51%

+36.92%

+36.92%

Burt (BURT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BURT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BURT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0089153, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BURT on muuttunut -1.06% viimeisen tunnin aikana, -2.51% 24 tunnin aikana ja +36.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Burt (BURT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 791.58K
$ 791.58K$ 791.58K

--
----

$ 791.58K
$ 791.58K$ 791.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Burt-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 791.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BURT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 791.58K.

Burt (BURT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Burt – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Burt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Burt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Burt – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.51%
30 päivää$ 0-53.63%
60 päivää$ 0-14.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on Burt (BURT)

Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Burt (BURT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Burt-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Burt (BURT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Burt (BURT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Burt-rahakkeelle.

Tarkista Burt-rahakkeen hintaennuste nyt!

BURT paikallisiin valuuttoihin

Burt (BURT) -rahakkeen tokenomiikka

Burt (BURT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BURT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Burt (BURT)”

Paljonko Burt (BURT) on arvoltaan tänään?
BURT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BURT-USD-parin nykyinen hinta?
BURT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Burt-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BURT markkina-arvo on $ 791.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BURT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BURT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BURT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BURT saavutti ATH-hinnaksi 0.0089153 USD.
Mikä oli BURT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BURT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BURT-rahakkeen treidausvolyymi?
BURT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BURT tänä vuonna korkeammalle?
BURT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BURT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:57:28 (UTC+8)

Burt (BURT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.