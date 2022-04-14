Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen tokenomiikka

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Based Monsta (MONSTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen tiedot

A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards

Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;)

If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!

Virallinen verkkosivusto:
https://basedmonsta.com
Valkoinen paperi:
https://docs.monstacorp.com/

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 734.56K
$ 734.56K$ 734.56K
Kokonaistarjonta:
$ 9.63B
$ 9.63B
$ 9.63B$ 9.63B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 9.07B
$ 9.07B
$ 9.07B$ 9.07B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 780.35K
$ 780.35K
$ 780.35K$ 780.35K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MONSTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MONSTA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MONSTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MONSTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.