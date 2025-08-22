Lisätietoja MONSTA-rahakkeesta

MONSTA-rahakkeen hintatiedot

MONSTA-rahakkeen valkoinen paperi

MONSTA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MONSTA-rahakkeen tokenomiikka

MONSTA-rahakkeen hintaennuste

Based Monsta-logo

Based Monsta – hinta (MONSTA)

Ei listattu

1MONSTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-5.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Based Monsta (MONSTA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:09:26 (UTC+8)

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-5.46%

-19.02%

-19.02%

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MONSTA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MONSTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MONSTA on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, -5.46% 24 tunnin aikana ja -19.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 702.72K
$ 702.72K$ 702.72K

--
----

$ 746.53K
$ 746.53K$ 746.53K

9.07B
9.07B 9.07B

9,633,991,860.686941
9,633,991,860.686941 9,633,991,860.686941

Based Monsta-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 702.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MONSTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.07B ja sen kokonaistarjonta on 9633991860.686941. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 746.53K.

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Based Monsta – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Based Monsta – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Based Monsta – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Based Monsta – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.46%
30 päivää$ 0+1.62%
60 päivää$ 0+89.54%
90 päivää$ 0--

Mikä on Based Monsta (MONSTA)

A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Based Monsta (MONSTA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Based Monsta-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Based Monsta (MONSTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Based Monsta (MONSTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Based Monsta-rahakkeelle.

Tarkista Based Monsta-rahakkeen hintaennuste nyt!

MONSTA paikallisiin valuuttoihin

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen tokenomiikka

Based Monsta (MONSTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MONSTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Based Monsta (MONSTA)”

Paljonko Based Monsta (MONSTA) on arvoltaan tänään?
MONSTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MONSTA-USD-parin nykyinen hinta?
MONSTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Based Monsta-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MONSTA markkina-arvo on $ 702.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MONSTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MONSTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.07B USD.
Mikä oli MONSTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MONSTA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MONSTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MONSTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MONSTA-rahakkeen treidausvolyymi?
MONSTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MONSTA tänä vuonna korkeammalle?
MONSTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MONSTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:09:26 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.