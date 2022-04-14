Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen tokenomiikka

Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Agent Virtual Machine (AVM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen tiedot

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.avm.codes/

Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 12.03M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 53.15M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 22.63M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.402596
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.138857
Nykyinen hinta:
$ 0.226011
Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AVM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AVM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AVM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AVM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AVM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AVM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AVM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.