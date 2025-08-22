Lisätietoja AVM-rahakkeesta

AVM-rahakkeen hintatiedot

AVM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AVM-rahakkeen tokenomiikka

AVM-rahakkeen hintaennuste

Agent Virtual Machine-logo

Agent Virtual Machine – hinta (AVM)

Ei listattu

1AVM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.195551
$0.195551$0.195551
-11.20%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Agent Virtual Machine (AVM) -hintakaavio
Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.188493
$ 0.188493$ 0.188493
24 h:n matalin
$ 0.222039
$ 0.222039$ 0.222039
24 h:n korkein

$ 0.188493
$ 0.188493$ 0.188493

$ 0.222039
$ 0.222039$ 0.222039

$ 0.402596
$ 0.402596$ 0.402596

$ 0.138857
$ 0.138857$ 0.138857

+0.60%

-11.28%

-20.78%

-20.78%

Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.195551. Viimeisen 24 tunnin aikana AVM on vaihdellut alimmillaan $ 0.188493 ja korkeimmillaan $ 0.222039 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.402596, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.138857.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AVM on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, -11.28% 24 tunnin aikana ja -20.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.39M
$ 10.39M$ 10.39M

--
----

$ 19.56M
$ 19.56M$ 19.56M

53.15M
53.15M 53.15M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Agent Virtual Machine-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 53.15M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.56M.

Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Agent Virtual Machine – USD -hinta muuttui $ -0.0248776164406294.
Viimeisten 30 päivän aikana Agent Virtual Machine – USD -hinnan muutos oli $ -0.0457351158.
Viimeisten 60 päivän aikana Agent Virtual Machine – USD -hinnan muutos oli $ -0.0231281100.
Viimeisten 90 päivän aikana Agent Virtual Machine – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0248776164406294-11.28%
30 päivää$ -0.0457351158-23.38%
60 päivää$ -0.0231281100-11.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on Agent Virtual Machine (AVM)

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

Agent Virtual Machine (AVM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Agent Virtual Machine-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agent Virtual Machine (AVM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agent Virtual Machine (AVM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agent Virtual Machine-rahakkeelle.

Tarkista Agent Virtual Machine-rahakkeen hintaennuste nyt!

AVM paikallisiin valuuttoihin

Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen tokenomiikka

Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AVM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agent Virtual Machine (AVM)”

Paljonko Agent Virtual Machine (AVM) on arvoltaan tänään?
AVM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.195551 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AVM-USD-parin nykyinen hinta?
AVM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.195551. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Agent Virtual Machine-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AVM markkina-arvo on $ 10.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 53.15M USD.
Mikä oli AVM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AVM saavutti ATH-hinnaksi 0.402596 USD.
Mikä oli AVM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AVM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.138857 USD.
Mikä on AVM-rahakkeen treidausvolyymi?
AVM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AVM tänä vuonna korkeammalle?
AVM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AVM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Agent Virtual Machine (AVM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

