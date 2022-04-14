Zynecoin (ZYN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zynecoin (ZYN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zynecoin (ZYN) -rahakkeen tiedot Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.zynecoin.io/ Valkoinen paperi: https://zynecoin.io/wp-content/uploads/2023/02/WHITE-PAPER-ZYNECOIN-ENGLISH.pdf Block Explorer: https://explorer.wethio.io/ Osta ZYN-rahaketta nyt!

Zynecoin (ZYN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zynecoin (ZYN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 223.30K $ 223.30K $ 223.30K Kokonaistarjonta: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M Kierrossa oleva tarjonta: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 521.03K $ 521.03K $ 521.03K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00422970959985619 $ 0.00422970959985619 $ 0.00422970959985619 Nykyinen hinta: $ 0.005329 $ 0.005329 $ 0.005329 Lue lisää Zynecoin (ZYN) -rahakkeen hinnasta

Zynecoin (ZYN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zynecoin (ZYN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZYN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZYN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZYN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZYN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Zynecoin (ZYN) -rahakkeen hintahistoria ZYN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZYN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZYN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZYN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZYN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZYN-rahakkeen hintaennuste nyt!

