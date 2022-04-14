Zircuit (ZRC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zircuit (ZRC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zircuit (ZRC) -rahakkeen tiedot Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking. Virallinen verkkosivusto: https://www.zircuit.com/ Valkoinen paperi: https://docs.zircuit.com/ Block Explorer: https://explorer.zircuit.com/ Osta ZRC-rahaketta nyt!

Zircuit (ZRC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zircuit (ZRC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 66.24M $ 66.24M $ 66.24M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 301.80M $ 301.80M $ 301.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1254 $ 0.1254 $ 0.1254 Kaikkien aikojen alin: $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 Nykyinen hinta: $ 0.03018 $ 0.03018 $ 0.03018 Lue lisää Zircuit (ZRC) -rahakkeen hinnasta

Zircuit (ZRC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zircuit (ZRC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZRC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZRC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZRC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZRC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Zircuit (ZRC) -rahakkeen hintahistoria ZRC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZRC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZRC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZRC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZRC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZRC-rahakkeen hintaennuste nyt!

