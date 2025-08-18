ZND Token (ZND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3882. Viimeisen 24 tunnin aikana ZND on vaihdellut alimmillaan $ 0.381 ja korkeimmillaan $ 0.4426 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.104128213509182, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05606759811937907.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZND on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, -1.27% 24 tunnin aikana ja -5.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ZND Token (ZND) -rahakkeen markkinatiedot
No.3434
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 346.69K
$ 346.69K$ 346.69K
$ 271.74M
$ 271.74M$ 271.74M
0.00
0.00 0.00
700,000,000
700,000,000 700,000,000
694,222,091
694,222,091 694,222,091
0.00%
ETH
ZND Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 346.69K. ZND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 694222091. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 271.74M.
ZND Token (ZND) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ZND Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.004994
-1.27%
30 päivää
$ +0.209
+116.62%
60 päivää
$ +0.3019
+349.82%
90 päivää
$ +0.2954
+318.31%
ZND Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ZND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004994 (-1.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
ZND Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.209 (+116.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
ZND Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZND-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.3019 (+349.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
ZND Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.2954 (+318.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ZND Token (ZND)?
ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.
ZND Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ZND Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ZND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue ZND Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ZND Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
ZND Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon ZND Token (ZND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZND Token (ZND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZND Token-rahakkeelle.
ZND Token (ZND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
ZND Token (ZND) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa ZND Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ZND Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.