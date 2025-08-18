Lisätietoja ZND-rahakkeesta

ZND-rahakkeen hintatiedot

ZND-rahakkeen valkoinen paperi

ZND-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZND-rahakkeen tokenomiikka

ZND-rahakkeen hintaennuste

ZND-rahakkeen historia

ZND-osto-opas

ZND/fiat-valuuttamuunnin

ZND-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ZND Token-logo

ZND Token – hinta (ZND)

1ZND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3882
$0.3882$0.3882
-1.27%1D
USD
Reaaliaikainen ZND Token (ZND) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:30:23 (UTC+8)

ZND Token (ZND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.381
$ 0.381$ 0.381
24 h:n matalin
$ 0.4426
$ 0.4426$ 0.4426
24 h:n korkein

$ 0.381
$ 0.381$ 0.381

$ 0.4426
$ 0.4426$ 0.4426

$ 1.104128213509182
$ 1.104128213509182$ 1.104128213509182

$ 0.05606759811937907
$ 0.05606759811937907$ 0.05606759811937907

-0.62%

-1.27%

-5.78%

-5.78%

ZND Token (ZND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3882. Viimeisen 24 tunnin aikana ZND on vaihdellut alimmillaan $ 0.381 ja korkeimmillaan $ 0.4426 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.104128213509182, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05606759811937907.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZND on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, -1.27% 24 tunnin aikana ja -5.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZND Token (ZND) -rahakkeen markkinatiedot

No.3434

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 346.69K
$ 346.69K$ 346.69K

$ 271.74M
$ 271.74M$ 271.74M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

694,222,091
694,222,091 694,222,091

0.00%

ETH

ZND Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 346.69K. ZND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 694222091. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 271.74M.

ZND Token (ZND) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ZND Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.004994-1.27%
30 päivää$ +0.209+116.62%
60 päivää$ +0.3019+349.82%
90 päivää$ +0.2954+318.31%
ZND Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004994 (-1.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ZND Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.209 (+116.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ZND Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZND-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.3019 (+349.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ZND Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.2954 (+318.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ZND Token (ZND)?

Tarkista ZND Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ZND Token (ZND)

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

ZND Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ZND Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ZND Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ZND Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ZND Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZND Token (ZND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZND Token (ZND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZND Token-rahakkeelle.

Tarkista ZND Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZND Token (ZND) -rahakkeen tokenomiikka

ZND Token (ZND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ZND Token (ZND) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ZND Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ZND Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZND paikallisiin valuuttoihin

1 ZND Token(ZND) - VND
10,215.483
1 ZND Token(ZND) - AUD
A$0.60171
1 ZND Token(ZND) - GBP
0.287268
1 ZND Token(ZND) - EUR
0.333852
1 ZND Token(ZND) - USD
$0.3882
1 ZND Token(ZND) - MYR
RM1.638204
1 ZND Token(ZND) - TRY
15.889026
1 ZND Token(ZND) - JPY
¥57.4536
1 ZND Token(ZND) - ARS
ARS$510.118092
1 ZND Token(ZND) - RUB
31.281156
1 ZND Token(ZND) - INR
33.893742
1 ZND Token(ZND) - IDR
Rp6,363.933408
1 ZND Token(ZND) - KRW
543.697392
1 ZND Token(ZND) - PHP
22.193394
1 ZND Token(ZND) - EGP
￡E.18.819936
1 ZND Token(ZND) - BRL
R$2.123454
1 ZND Token(ZND) - CAD
C$0.535716
1 ZND Token(ZND) - BDT
47.212884
1 ZND Token(ZND) - NGN
596.310138
1 ZND Token(ZND) - COP
$1,565.31945
1 ZND Token(ZND) - ZAR
R.6.886668
1 ZND Token(ZND) - UAH
15.986076
1 ZND Token(ZND) - VES
Bs53.1834
1 ZND Token(ZND) - CLP
$376.554
1 ZND Token(ZND) - PKR
Rs109.441344
1 ZND Token(ZND) - KZT
208.595388
1 ZND Token(ZND) - THB
฿12.678612
1 ZND Token(ZND) - TWD
NT$11.8401
1 ZND Token(ZND) - AED
د.إ1.424694
1 ZND Token(ZND) - CHF
Fr0.31056
1 ZND Token(ZND) - HKD
HK$3.031842
1 ZND Token(ZND) - AMD
֏148.56414
1 ZND Token(ZND) - MAD
.د.م3.497682
1 ZND Token(ZND) - MXN
$7.282632
1 ZND Token(ZND) - SAR
ريال1.45575
1 ZND Token(ZND) - PLN
1.420812
1 ZND Token(ZND) - RON
лв1.68867
1 ZND Token(ZND) - SEK
kr3.734484
1 ZND Token(ZND) - BGN
лв0.652176
1 ZND Token(ZND) - HUF
Ft132.535362
1 ZND Token(ZND) - CZK
8.214312
1 ZND Token(ZND) - KWD
د.ك0.118401
1 ZND Token(ZND) - ILS
1.323762
1 ZND Token(ZND) - AOA
Kz355.820238
1 ZND Token(ZND) - BHD
.د.ب0.1463514
1 ZND Token(ZND) - BMD
$0.3882
1 ZND Token(ZND) - DKK
kr2.492244
1 ZND Token(ZND) - HNL
L10.205778
1 ZND Token(ZND) - MUR
17.752386
1 ZND Token(ZND) - NAD
$6.859494
1 ZND Token(ZND) - NOK
kr3.951876
1 ZND Token(ZND) - NZD
$0.663822
1 ZND Token(ZND) - PAB
B/.0.3882
1 ZND Token(ZND) - PGK
K1.607148
1 ZND Token(ZND) - QAR
ر.ق1.413048
1 ZND Token(ZND) - RSD
дин.39.177144

ZND Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ZND Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ZND Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZND Token”

Paljonko ZND Token (ZND) on arvoltaan tänään?
ZND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3882 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZND-USD-parin nykyinen hinta?
ZND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3882. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZND Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZND markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ZND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZND saavutti ATH-hinnaksi 1.104128213509182 USD.
Mikä oli ZND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZND-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05606759811937907 USD.
Mikä on ZND-rahakkeen treidausvolyymi?
ZND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 346.69K USD.
Nouseeko ZND tänä vuonna korkeammalle?
ZND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:30:23 (UTC+8)

ZND Token (ZND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ZND-USD-laskin

Summa

ZND
ZND
USD
USD

1 ZND = 0.3882 USD

Treidaa ZND-rahaketta

ZNDUSDT
$0.3882
$0.3882$0.3882
-1.27%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu