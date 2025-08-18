Lisätietoja BIO-rahakkeesta

BIO-rahakkeen hintatiedot

BIO-rahakkeen valkoinen paperi

BIO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BIO-rahakkeen tokenomiikka

BIO-rahakkeen hintaennuste

BIO-rahakkeen historia

BIO-osto-opas

BIO/fiat-valuuttamuunnin

BIO-rahakkeen spot

BIO-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BIO Protocol-logo

BIO Protocol – hinta (BIO)

1BIO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1481
$0.1481$0.1481
+1.49%1D
USD
Reaaliaikainen BIO Protocol (BIO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:10:57 (UTC+8)

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.14069
$ 0.14069$ 0.14069
24 h:n matalin
$ 0.15777
$ 0.15777$ 0.15777
24 h:n korkein

$ 0.14069
$ 0.14069$ 0.14069

$ 0.15777
$ 0.15777$ 0.15777

$ 0.922573910059997
$ 0.922573910059997$ 0.922573910059997

$ 0.04074391154989823
$ 0.04074391154989823$ 0.04074391154989823

-0.60%

+1.49%

+39.60%

+39.60%

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.14791. Viimeisen 24 tunnin aikana BIO on vaihdellut alimmillaan $ 0.14069 ja korkeimmillaan $ 0.15777 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.922573910059997, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04074391154989823.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIO on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, +1.49% 24 tunnin aikana ja +39.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen markkinatiedot

No.177

$ 246.92M
$ 246.92M$ 246.92M

$ 33.85M
$ 33.85M$ 33.85M

$ 491.06M
$ 491.06M$ 491.06M

1.67B
1.67B 1.67B

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

50.28%

ETH

BIO Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 246.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 33.85M. BIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.67B ja sen kokonaistarjonta on 3320000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 491.06M.

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BIO Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0021743+1.49%
30 päivää$ +0.08055+119.58%
60 päivää$ +0.10523+246.55%
90 päivää$ +0.05795+64.41%
BIO Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BIO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0021743 (+1.49%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BIO Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.08055 (+119.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BIO Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BIO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.10523 (+246.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BIO Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.05795 (+64.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BIO Protocol (BIO)?

Tarkista BIO Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

BIO Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BIO Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BIO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BIO Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BIO Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BIO Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BIO Protocol (BIO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BIO Protocol (BIO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BIO Protocol-rahakkeelle.

Tarkista BIO Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tokenomiikka

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BIO Protocol (BIO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BIO Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BIO Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BIO paikallisiin valuuttoihin

1 BIO Protocol(BIO) - VND
3,892.25165
1 BIO Protocol(BIO) - AUD
A$0.2292605
1 BIO Protocol(BIO) - GBP
0.1094534
1 BIO Protocol(BIO) - EUR
0.1272026
1 BIO Protocol(BIO) - USD
$0.14791
1 BIO Protocol(BIO) - MYR
RM0.6241802
1 BIO Protocol(BIO) - TRY
6.0539563
1 BIO Protocol(BIO) - JPY
¥21.89068
1 BIO Protocol(BIO) - ARS
ARS$193.8523251
1 BIO Protocol(BIO) - RUB
11.9185878
1 BIO Protocol(BIO) - INR
12.9155012
1 BIO Protocol(BIO) - IDR
Rp2,424.7537104
1 BIO Protocol(BIO) - KRW
207.4467332
1 BIO Protocol(BIO) - PHP
8.4545356
1 BIO Protocol(BIO) - EGP
￡E.7.1706768
1 BIO Protocol(BIO) - BRL
R$0.8105468
1 BIO Protocol(BIO) - CAD
C$0.2055949
1 BIO Protocol(BIO) - BDT
17.9888142
1 BIO Protocol(BIO) - NGN
226.8554834
1 BIO Protocol(BIO) - COP
$596.4100975
1 BIO Protocol(BIO) - ZAR
R.2.6254025
1 BIO Protocol(BIO) - UAH
6.0909338
1 BIO Protocol(BIO) - VES
Bs20.26367
1 BIO Protocol(BIO) - CLP
$143.17688
1 BIO Protocol(BIO) - PKR
Rs41.947276
1 BIO Protocol(BIO) - KZT
79.4779594
1 BIO Protocol(BIO) - THB
฿4.8307406
1 BIO Protocol(BIO) - TWD
NT$4.5097759
1 BIO Protocol(BIO) - AED
د.إ0.5428297
1 BIO Protocol(BIO) - CHF
Fr0.118328
1 BIO Protocol(BIO) - HKD
HK$1.1551771
1 BIO Protocol(BIO) - AMD
֏56.605157
1 BIO Protocol(BIO) - MAD
.د.م1.3326691
1 BIO Protocol(BIO) - MXN
$2.7777498
1 BIO Protocol(BIO) - SAR
ريال0.5546625
1 BIO Protocol(BIO) - PLN
0.5413506
1 BIO Protocol(BIO) - RON
лв0.6434085
1 BIO Protocol(BIO) - SEK
kr1.4243733
1 BIO Protocol(BIO) - BGN
лв0.2484888
1 BIO Protocol(BIO) - HUF
Ft50.5837409
1 BIO Protocol(BIO) - CZK
3.1297756
1 BIO Protocol(BIO) - KWD
د.ك0.04511255
1 BIO Protocol(BIO) - ILS
0.5043731
1 BIO Protocol(BIO) - AOA
Kz134.8303187
1 BIO Protocol(BIO) - BHD
.د.ب0.05576207
1 BIO Protocol(BIO) - BMD
$0.14791
1 BIO Protocol(BIO) - DKK
kr0.9510613
1 BIO Protocol(BIO) - HNL
L3.8663674
1 BIO Protocol(BIO) - MUR
6.7639243
1 BIO Protocol(BIO) - NAD
$2.6165279
1 BIO Protocol(BIO) - NOK
kr1.5072029
1 BIO Protocol(BIO) - NZD
$0.2529261
1 BIO Protocol(BIO) - PAB
B/.0.14791
1 BIO Protocol(BIO) - PGK
K0.6241802
1 BIO Protocol(BIO) - QAR
ر.ق0.5383924
1 BIO Protocol(BIO) - RSD
дин.14.9285563

BIO Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BIO Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BIO Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BIO Protocol”

Paljonko BIO Protocol (BIO) on arvoltaan tänään?
BIO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.14791 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIO-USD-parin nykyinen hinta?
BIO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.14791. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BIO Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIO markkina-arvo on $ 246.92M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.67B USD.
Mikä oli BIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIO saavutti ATH-hinnaksi 0.922573910059997 USD.
Mikä oli BIO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04074391154989823 USD.
Mikä on BIO-rahakkeen treidausvolyymi?
BIO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 33.85M USD.
Nouseeko BIO tänä vuonna korkeammalle?
BIO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:10:57 (UTC+8)

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BIO-USD-laskin

Summa

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0.14791 USD

Treidaa BIO-rahaketta

BIOUSDT
$0.1481
$0.1481$0.1481
+1.46%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu