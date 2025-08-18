Mikä on BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

BIO Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BIO Protocol (BIO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BIO Protocol (BIO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BIO Protocol-rahakkeelle.

Tarkista BIO Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tokenomiikka

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BIO Protocol” Paljonko BIO Protocol (BIO) on arvoltaan tänään? BIO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.14791 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BIO-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.14791 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BIO -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on BIO Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BIO markkina-arvo on $ 246.92M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.67B USD . Mikä oli BIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BIO saavutti ATH-hinnaksi 0.922573910059997 USD . Mikä oli BIO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BIO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04074391154989823 USD . Mikä on BIO-rahakkeen treidausvolyymi? BIO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 33.85M USD . Nouseeko BIO tänä vuonna korkeammalle? BIO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIO-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

