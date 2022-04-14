ZND Token (ZND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ZND Token (ZND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ZND Token (ZND) -rahakkeen tiedot ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels. Virallinen verkkosivusto: zndtoken.com Valkoinen paperi: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d Osta ZND-rahaketta nyt!

ZND Token (ZND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ZND Token (ZND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 694.22M $ 694.22M $ 694.22M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 293.51M $ 293.51M $ 293.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2096 $ 1.2096 $ 1.2096 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 Nykyinen hinta: $ 0.4193 $ 0.4193 $ 0.4193 Lue lisää ZND Token (ZND) -rahakkeen hinnasta

ZND Token (ZND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ZND Token (ZND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZND-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ZND Token (ZND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZND-rahakkeita MEXCistä nyt!

ZND Token (ZND) -rahakkeen hintahistoria ZND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZND-rahakkeen hintaennuste nyt!

