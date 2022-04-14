Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Panther Protocol (ZKP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen tiedot Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Virallinen verkkosivusto: https://www.pantherprotocol.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Osta ZKP-rahaketta nyt!

Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 361.99M $ 361.99M $ 361.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 Nykyinen hinta: $ 0.00758 $ 0.00758 $ 0.00758 Lue lisää Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen hinnasta

Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZKP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZKP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZKP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZKP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

