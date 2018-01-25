Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zilliqa (ZIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tiedot Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Virallinen verkkosivusto: https://www.zilliqa.com/ Valkoinen paperi: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://viewblock.io/zilliqa Osta ZIL-rahaketta nyt!

Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zilliqa (ZIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 225.11M $ 225.11M $ 225.11M Kokonaistarjonta: $ 20.59B $ 20.59B $ 20.59B Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.11B $ 19.11B $ 19.11B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 247.38M $ 247.38M $ 247.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2564746 $ 0.2564746 $ 0.2564746 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 Nykyinen hinta: $ 0.01178 $ 0.01178 $ 0.01178 Lue lisää Zilliqa (ZIL) -rahakkeen hinnasta

Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZIL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Zilliqa (ZIL) -rahakkeen hintahistoria ZIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZIL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZIL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZIL-rahakkeen hintaennuste nyt!

