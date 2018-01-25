Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikka
Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tiedot
Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.
Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Zilliqa (ZIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ZIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZIL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ZIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka ZIL-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Zilliqa (ZIL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZIL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Zilliqa (ZIL) -rahakkeen hintahistoria
ZIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
ZIL-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne ZIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Osta Zilliqa (ZIL) -rahaketta
Summa
1 ZIL = 0.01178 USD