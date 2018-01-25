Mikä on Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikka

Zilliqa (ZIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZIL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Zilliqa-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Zilliqa toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zilliqa” Paljonko Zilliqa (ZIL) on arvoltaan tänään? ZIL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01136 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ZIL-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.01136 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ZIL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Zilliqa-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ZIL markkina-arvo on $ 217.06M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ZIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ZIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.11B USD . Mikä oli ZIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ZIL saavutti ATH-hinnaksi 0.25629331 USD . Mikä oli ZIL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ZIL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00247720674605 USD . Mikä on ZIL-rahakkeen treidausvolyymi? ZIL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 307.79K USD . Nouseeko ZIL tänä vuonna korkeammalle? ZIL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZIL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

