Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

NimiZIL

SijoitusNo.194

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.05%

Kierrossa oleva tarjonta19,521,042,824.48057

Enimmäistarjonta21,000,000,000

Kokonaistarjonta20,202,198,250.19057

Kierrossa oleva määrä0.9295%

Julkaisupäivämäärä2018-01-25 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.0081 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.25629331,2021-05-06

Alin hinta0.00247720674605,2020-03-13

Julkinen lohkoketjuZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

ZIL/USDT
Zilliqa
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (ZIL)
--
24 h:n summa (USDT)
--
