ZetaChain (ZETA) -rahakkeen tiedot ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin. Virallinen verkkosivusto: https://zetachain.com Valkoinen paperi: https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.zetachain.com/ Osta ZETA-rahaketta nyt!

ZetaChain (ZETA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ZetaChain (ZETA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 190.19M $ 190.19M $ 190.19M Kokonaistarjonta: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: $ 974.82M $ 974.82M $ 974.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 409.71M $ 409.71M $ 409.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 Nykyinen hinta: $ 0.1951 $ 0.1951 $ 0.1951 Lue lisää ZetaChain (ZETA) -rahakkeen hinnasta

ZetaChain (ZETA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ZetaChain (ZETA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZETA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZETA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZETA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZETA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

