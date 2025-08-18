Lisätietoja ZETA-rahakkeesta

ZetaChain-logo

ZetaChain – hinta (ZETA)

1ZETA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1861
$0.1861$0.1861
+0.43%1D
USD
Reaaliaikainen ZetaChain (ZETA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:29:39 (UTC+8)

ZetaChain (ZETA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1841
$ 0.1841$ 0.1841
24 h:n matalin
$ 0.1946
$ 0.1946$ 0.1946
24 h:n korkein

$ 0.1841
$ 0.1841$ 0.1841

$ 0.1946
$ 0.1946$ 0.1946

$ 2.854005954477877
$ 2.854005954477877$ 2.854005954477877

$ 0.15245095204132153
$ 0.15245095204132153$ 0.15245095204132153

+0.64%

+0.43%

-3.03%

-3.03%

ZetaChain (ZETA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1859. Viimeisen 24 tunnin aikana ZETA on vaihdellut alimmillaan $ 0.1841 ja korkeimmillaan $ 0.1946 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.854005954477877, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.15245095204132153.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZETA on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.43% 24 tunnin aikana ja -3.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZetaChain (ZETA) -rahakkeen markkinatiedot

No.240

$ 181.22M
$ 181.22M$ 181.22M

$ 179.89K
$ 179.89K$ 179.89K

$ 390.39M
$ 390.39M$ 390.39M

974.82M
974.82M 974.82M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

46.42%

0.01%

ETH

ZetaChain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 181.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 179.89K. ZETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 974.82M ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 390.39M.

ZetaChain (ZETA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ZetaChain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000797+0.43%
30 päivää$ -0.0543-22.61%
60 päivää$ +0.0294+18.78%
90 päivää$ -0.0791-29.85%
ZetaChain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZETA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000797 (+0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ZetaChain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0543 (-22.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ZetaChain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZETA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0294 (+18.78%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ZetaChain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0791 (-29.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ZetaChain (ZETA)?

Tarkista ZetaChain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ZetaChain (ZETA)

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

ZetaChain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ZetaChain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZETA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ZetaChain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ZetaChain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ZetaChain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZetaChain (ZETA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZetaChain (ZETA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZetaChain-rahakkeelle.

Tarkista ZetaChain-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZetaChain (ZETA) -rahakkeen tokenomiikka

ZetaChain (ZETA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZETA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ZetaChain (ZETA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ZetaChain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ZetaChain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZETA paikallisiin valuuttoihin

1 ZetaChain(ZETA) - VND
4,891.9585
1 ZetaChain(ZETA) - AUD
A$0.288145
1 ZetaChain(ZETA) - GBP
0.137566
1 ZetaChain(ZETA) - EUR
0.159874
1 ZetaChain(ZETA) - USD
$0.1859
1 ZetaChain(ZETA) - MYR
RM0.784498
1 ZetaChain(ZETA) - TRY
7.608887
1 ZetaChain(ZETA) - JPY
¥27.5132
1 ZetaChain(ZETA) - ARS
ARS$244.283754
1 ZetaChain(ZETA) - RUB
14.979822
1 ZetaChain(ZETA) - INR
16.230929
1 ZetaChain(ZETA) - IDR
Rp3,047.540496
1 ZetaChain(ZETA) - KRW
260.364104
1 ZetaChain(ZETA) - PHP
10.627903
1 ZetaChain(ZETA) - EGP
￡E.9.012432
1 ZetaChain(ZETA) - BRL
R$1.016873
1 ZetaChain(ZETA) - CAD
C$0.256542
1 ZetaChain(ZETA) - BDT
22.609158
1 ZetaChain(ZETA) - NGN
285.559131
1 ZetaChain(ZETA) - COP
$749.595275
1 ZetaChain(ZETA) - ZAR
R.3.297866
1 ZetaChain(ZETA) - UAH
7.655362
1 ZetaChain(ZETA) - VES
Bs25.4683
1 ZetaChain(ZETA) - CLP
$180.323
1 ZetaChain(ZETA) - PKR
Rs52.408928
1 ZetaChain(ZETA) - KZT
99.891506
1 ZetaChain(ZETA) - THB
฿6.071494
1 ZetaChain(ZETA) - TWD
NT$5.66995
1 ZetaChain(ZETA) - AED
د.إ0.682253
1 ZetaChain(ZETA) - CHF
Fr0.14872
1 ZetaChain(ZETA) - HKD
HK$1.451879
1 ZetaChain(ZETA) - AMD
֏71.14393
1 ZetaChain(ZETA) - MAD
.د.م1.674959
1 ZetaChain(ZETA) - MXN
$3.487484
1 ZetaChain(ZETA) - SAR
ريال0.697125
1 ZetaChain(ZETA) - PLN
0.680394
1 ZetaChain(ZETA) - RON
лв0.808665
1 ZetaChain(ZETA) - SEK
kr1.788358
1 ZetaChain(ZETA) - BGN
лв0.312312
1 ZetaChain(ZETA) - HUF
Ft63.468119
1 ZetaChain(ZETA) - CZK
3.933644
1 ZetaChain(ZETA) - KWD
د.ك0.0566995
1 ZetaChain(ZETA) - ILS
0.633919
1 ZetaChain(ZETA) - AOA
Kz170.394081
1 ZetaChain(ZETA) - BHD
.د.ب0.0700843
1 ZetaChain(ZETA) - BMD
$0.1859
1 ZetaChain(ZETA) - DKK
kr1.193478
1 ZetaChain(ZETA) - HNL
L4.887311
1 ZetaChain(ZETA) - MUR
8.501207
1 ZetaChain(ZETA) - NAD
$3.284853
1 ZetaChain(ZETA) - NOK
kr1.892462
1 ZetaChain(ZETA) - NZD
$0.317889
1 ZetaChain(ZETA) - PAB
B/.0.1859
1 ZetaChain(ZETA) - PGK
K0.769626
1 ZetaChain(ZETA) - QAR
ر.ق0.676676
1 ZetaChain(ZETA) - RSD
дин.18.761028

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ZetaChain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ZetaChain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZetaChain”

Paljonko ZetaChain (ZETA) on arvoltaan tänään?
ZETA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1859 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZETA-USD-parin nykyinen hinta?
ZETA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1859. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZetaChain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZETA markkina-arvo on $ 181.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 974.82M USD.
Mikä oli ZETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZETA saavutti ATH-hinnaksi 2.854005954477877 USD.
Mikä oli ZETA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZETA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.15245095204132153 USD.
Mikä on ZETA-rahakkeen treidausvolyymi?
ZETA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 179.89K USD.
Nouseeko ZETA tänä vuonna korkeammalle?
ZETA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZETA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:29:39 (UTC+8)

ZetaChain (ZETA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

