Lisätietoja ZCX-rahakkeesta

ZCX-rahakkeen hintatiedot

ZCX-rahakkeen valkoinen paperi

ZCX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZCX-rahakkeen tokenomiikka

ZCX-rahakkeen hintaennuste

ZCX-rahakkeen historia

ZCX-osto-opas

ZCX/fiat-valuuttamuunnin

ZCX-rahakkeen spot

ZCX-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Unizen-logo

Unizen – hinta (ZCX)

1ZCX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02124
$0.02124$0.02124
+1.14%1D
USD
Reaaliaikainen Unizen (ZCX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:29:05 (UTC+8)

Unizen (ZCX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0193
$ 0.0193$ 0.0193
24 h:n matalin
$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265
24 h:n korkein

$ 0.0193
$ 0.0193$ 0.0193

$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265

$ 7.00574192979185
$ 7.00574192979185$ 7.00574192979185

$ 0.018462636850623337
$ 0.018462636850623337$ 0.018462636850623337

-2.17%

+1.14%

-17.78%

-17.78%

Unizen (ZCX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02124. Viimeisen 24 tunnin aikana ZCX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0193 ja korkeimmillaan $ 0.0265 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.00574192979185, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.018462636850623337.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZCX on muuttunut -2.17% viimeisen tunnin aikana, +1.14% 24 tunnin aikana ja -17.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Unizen (ZCX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1025

$ 13.82M
$ 13.82M$ 13.82M

$ 93.51K
$ 93.51K$ 93.51K

$ 21.24M
$ 21.24M$ 21.24M

650.82M
650.82M 650.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

884,544,965.347031
884,544,965.347031 884,544,965.347031

65.08%

ETH

Unizen-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 93.51K. ZCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 650.82M ja sen kokonaistarjonta on 884544965.347031. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.24M.

Unizen (ZCX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Unizen-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002394+1.14%
30 päivää$ -0.01799-45.86%
60 päivää$ -0.0008-3.63%
90 päivää$ -0.02285-51.83%
Unizen-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZCX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002394 (+1.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Unizen 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01799 (-45.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Unizen-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZCX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0008 (-3.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Unizen-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02285 (-51.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Unizen (ZCX)?

Tarkista Unizen-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Unizen (ZCX)

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

Unizen on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Unizen-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZCX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Unizen-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Unizen-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Unizen-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Unizen (ZCX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Unizen (ZCX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Unizen-rahakkeelle.

Tarkista Unizen-rahakkeen hintaennuste nyt!

Unizen (ZCX) -rahakkeen tokenomiikka

Unizen (ZCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZCX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Unizen (ZCX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Unizen:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Unizen MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZCX paikallisiin valuuttoihin

1 Unizen(ZCX) - VND
558.9306
1 Unizen(ZCX) - AUD
A$0.032922
1 Unizen(ZCX) - GBP
0.0157176
1 Unizen(ZCX) - EUR
0.0182664
1 Unizen(ZCX) - USD
$0.02124
1 Unizen(ZCX) - MYR
RM0.0896328
1 Unizen(ZCX) - TRY
0.8693532
1 Unizen(ZCX) - JPY
¥3.14352
1 Unizen(ZCX) - ARS
ARS$27.9106344
1 Unizen(ZCX) - RUB
1.7115192
1 Unizen(ZCX) - INR
1.8544644
1 Unizen(ZCX) - IDR
Rp348.1966656
1 Unizen(ZCX) - KRW
29.7478944
1 Unizen(ZCX) - PHP
1.2142908
1 Unizen(ZCX) - EGP
￡E.1.0297152
1 Unizen(ZCX) - BRL
R$0.1161828
1 Unizen(ZCX) - CAD
C$0.0293112
1 Unizen(ZCX) - BDT
2.5832088
1 Unizen(ZCX) - NGN
32.6265516
1 Unizen(ZCX) - COP
$85.64499
1 Unizen(ZCX) - ZAR
R.0.3767976
1 Unizen(ZCX) - UAH
0.8746632
1 Unizen(ZCX) - VES
Bs2.90988
1 Unizen(ZCX) - CLP
$20.6028
1 Unizen(ZCX) - PKR
Rs5.9879808
1 Unizen(ZCX) - KZT
11.4131016
1 Unizen(ZCX) - THB
฿0.6936984
1 Unizen(ZCX) - TWD
NT$0.64782
1 Unizen(ZCX) - AED
د.إ0.0779508
1 Unizen(ZCX) - CHF
Fr0.016992
1 Unizen(ZCX) - HKD
HK$0.1658844
1 Unizen(ZCX) - AMD
֏8.128548
1 Unizen(ZCX) - MAD
.د.م0.1913724
1 Unizen(ZCX) - MXN
$0.3984624
1 Unizen(ZCX) - SAR
ريال0.07965
1 Unizen(ZCX) - PLN
0.0777384
1 Unizen(ZCX) - RON
лв0.092394
1 Unizen(ZCX) - SEK
kr0.2043288
1 Unizen(ZCX) - BGN
лв0.0356832
1 Unizen(ZCX) - HUF
Ft7.2515484
1 Unizen(ZCX) - CZK
0.4494384
1 Unizen(ZCX) - KWD
د.ك0.0064782
1 Unizen(ZCX) - ILS
0.0724284
1 Unizen(ZCX) - AOA
Kz19.4683716
1 Unizen(ZCX) - BHD
.د.ب0.00800748
1 Unizen(ZCX) - BMD
$0.02124
1 Unizen(ZCX) - DKK
kr0.1363608
1 Unizen(ZCX) - HNL
L0.5583996
1 Unizen(ZCX) - MUR
0.9713052
1 Unizen(ZCX) - NAD
$0.3753108
1 Unizen(ZCX) - NOK
kr0.2162232
1 Unizen(ZCX) - NZD
$0.0363204
1 Unizen(ZCX) - PAB
B/.0.02124
1 Unizen(ZCX) - PGK
K0.0879336
1 Unizen(ZCX) - QAR
ر.ق0.0773136
1 Unizen(ZCX) - RSD
дин.2.1435408

Unizen-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Unizen toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Unizen-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Unizen”

Paljonko Unizen (ZCX) on arvoltaan tänään?
ZCX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02124 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZCX-USD-parin nykyinen hinta?
ZCX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02124. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Unizen-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZCX markkina-arvo on $ 13.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 650.82M USD.
Mikä oli ZCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZCX saavutti ATH-hinnaksi 7.00574192979185 USD.
Mikä oli ZCX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZCX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.018462636850623337 USD.
Mikä on ZCX-rahakkeen treidausvolyymi?
ZCX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 93.51K USD.
Nouseeko ZCX tänä vuonna korkeammalle?
ZCX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZCX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:29:05 (UTC+8)

Unizen (ZCX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ZCX-USD-laskin

Summa

ZCX
ZCX
USD
USD

1 ZCX = 0.02124 USD

Treidaa ZCX-rahaketta

ZCXUSDT
$0.02124
$0.02124$0.02124
+1.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu