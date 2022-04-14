Unizen (ZCX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Unizen (ZCX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Unizen (ZCX) -rahakkeen tiedot Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Virallinen verkkosivusto: https://unizen.io Valkoinen paperi: https://docs.unizen.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804 Osta ZCX-rahaketta nyt!

Unizen (ZCX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Unizen (ZCX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.64M Kokonaistarjonta: $ 884.54M Kierrossa oleva tarjonta: $ 650.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.972 Kaikkien aikojen alin: $ 0.018462636850623337 Nykyinen hinta: $ 0.0225 Lue lisää Unizen (ZCX) -rahakkeen hinnasta

Unizen (ZCX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Unizen (ZCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZCX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZCX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZCX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZCX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZCX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Unizen (ZCX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZCX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZCX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Unizen (ZCX) -rahakkeen hintahistoria ZCX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZCX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZCX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZCX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZCX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZCX-rahakkeen hintaennuste nyt!

