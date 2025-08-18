Lisätietoja ZBU-rahakkeesta

ZEEBU-logo

ZEEBU – hinta (ZBU)

1ZBU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.9771
$1.9771$1.9771
+0.15%1D
USD
Reaaliaikainen ZEEBU (ZBU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:28:58 (UTC+8)

ZEEBU (ZBU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.9666
$ 1.9666$ 1.9666
24 h:n matalin
$ 1.9994
$ 1.9994$ 1.9994
24 h:n korkein

$ 1.9666
$ 1.9666$ 1.9666

$ 1.9994
$ 1.9994$ 1.9994

$ 5.618769602419199
$ 5.618769602419199$ 5.618769602419199

$ 0.8050120236177957
$ 0.8050120236177957$ 0.8050120236177957

-0.14%

+0.15%

-1.20%

-1.20%

ZEEBU (ZBU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.9771. Viimeisen 24 tunnin aikana ZBU on vaihdellut alimmillaan $ 1.9666 ja korkeimmillaan $ 1.9994 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZBU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.618769602419199, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.8050120236177957.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZBU on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -1.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZEEBU (ZBU) -rahakkeen markkinatiedot

No.209

$ 512.01M
$ 512.01M$ 512.01M

$ 26.23K
$ 26.23K$ 26.23K

$ 3.91B
$ 3.91B$ 3.91B

258.97M
258.97M 258.97M

1,979,138,903.8910072
1,979,138,903.8910072 1,979,138,903.8910072

BSC

ZEEBU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 512.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 26.23K. ZBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 258.97M ja sen kokonaistarjonta on 1979138903.8910072. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.91B.

ZEEBU (ZBU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ZEEBU-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002961+0.15%
30 päivää$ -0.8039-28.91%
60 päivää$ -1.2151-38.07%
90 päivää$ -1.4408-42.16%
ZEEBU-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZBU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002961 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ZEEBU 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.8039 (-28.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ZEEBU-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZBU-rahakkeiden hinta muuttui $ -1.2151 (-38.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ZEEBU-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.4408 (-42.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ZEEBU (ZBU)?

Tarkista ZEEBU-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ZEEBU (ZBU)

Zeebu is World's first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

ZEEBU on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ZEEBU-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZBU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ZEEBU-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ZEEBU-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ZEEBU-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZEEBU (ZBU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZEEBU (ZBU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZEEBU-rahakkeelle.

Tarkista ZEEBU-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZEEBU (ZBU) -rahakkeen tokenomiikka

ZEEBU (ZBU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZBU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ZEEBU (ZBU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ZEEBU:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ZEEBU MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZBU paikallisiin valuuttoihin

ZEEBU-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ZEEBU toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ZEEBU-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZEEBU”

Paljonko ZEEBU (ZBU) on arvoltaan tänään?
ZBU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.9771 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZBU-USD-parin nykyinen hinta?
ZBU -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.9771. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZEEBU-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZBU markkina-arvo on $ 512.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 258.97M USD.
Mikä oli ZBU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZBU saavutti ATH-hinnaksi 5.618769602419199 USD.
Mikä oli ZBU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZBU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.8050120236177957 USD.
Mikä on ZBU-rahakkeen treidausvolyymi?
ZBU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 26.23K USD.
Nouseeko ZBU tänä vuonna korkeammalle?
ZBU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZBU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:28:58 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

