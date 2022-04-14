yfii finance (YFII) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu yfii finance (YFII) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

yfii finance (YFII) -rahakkeen tiedot Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Virallinen verkkosivusto: https://dfi.money/#/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 Osta YFII-rahaketta nyt!

yfii finance (YFII) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu yfii finance (YFII) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Kokonaistarjonta: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Kierrossa oleva tarjonta: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 Kaikkien aikojen alin: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Nykyinen hinta: $ 79.26 $ 79.26 $ 79.26 Lue lisää yfii finance (YFII) -rahakkeen hinnasta

yfii finance (YFII) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset yfii finance (YFII) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YFII-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YFII-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YFII-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YFII-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YFII-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään yfii finance (YFII) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YFII-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan YFII-rahakkeita MEXCistä nyt!

yfii finance (YFII) -rahakkeen hintahistoria YFII -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu YFII-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

YFII-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne YFII-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YFII-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso YFII-rahakkeen hintaennuste nyt!

