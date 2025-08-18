Lisätietoja YFII-rahakkeesta

yfii finance-logo

yfii finance – hinta (YFII)

1YFII - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$79.6
-0.30%1D
USD
Reaaliaikainen yfii finance (YFII) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:51:48 (UTC+8)

yfii finance (YFII) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 77.53
24 h:n matalin
$ 83.5
24 h:n korkein

$ 77.53
$ 83.5
$ 9,385.41962911
$ 56.534854554921544
-0.07%

-0.30%

-9.67%

-9.67%

yfii finance (YFII) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 79.6. Viimeisen 24 tunnin aikana YFII on vaihdellut alimmillaan $ 77.53 ja korkeimmillaan $ 83.5 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YFII-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9,385.41962911, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 56.534854554921544.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YFII on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja -9.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

yfii finance (YFII) -rahakkeen markkinatiedot

No.1658

$ 3.07M
$ 60.32K
$ 3.13M
38.60K
39,375
39,375
98.02%

ETH

yfii finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.32K. YFII-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 38.60K ja sen kokonaistarjonta on 39375. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.13M.

yfii finance (YFII) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän yfii finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.2395-0.30%
30 päivää$ -26.8-25.19%
60 päivää$ +9.81+14.05%
90 päivää$ -127-61.48%
yfii finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään YFII-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.2395 (-0.30%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

yfii finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -26.8 (-25.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

yfii finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, YFII-rahakkeiden hinta muuttui $ +9.81 (+14.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

yfii finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -127 (-61.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle yfii finance (YFII)?

Tarkista yfii finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on yfii finance (YFII)

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

yfii finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja yfii finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista YFII-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue yfii finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään yfii finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

yfii finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon yfii finance (YFII) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko yfii finance (YFII) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita yfii finance-rahakkeelle.

Tarkista yfii finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

yfii finance (YFII) -rahakkeen tokenomiikka

yfii finance (YFII) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YFII-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

yfii finance (YFII) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa yfii finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa yfii finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

YFII paikallisiin valuuttoihin

yfii finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton yfii finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen yfii finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”yfii finance”

Paljonko yfii finance (YFII) on arvoltaan tänään?
YFII-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 79.6 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YFII-USD-parin nykyinen hinta?
YFII -USD-parin nykyinen hinta on $ 79.6. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on yfii finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YFII markkina-arvo on $ 3.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YFII-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YFII-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 38.60K USD.
Mikä oli YFII-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YFII saavutti ATH-hinnaksi 9,385.41962911 USD.
Mikä oli YFII-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YFII-rahakkeen ATL-hinta oli 56.534854554921544 USD.
Mikä on YFII-rahakkeen treidausvolyymi?
YFII-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.32K USD.
Nouseeko YFII tänä vuonna korkeammalle?
YFII saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YFII-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
yfii finance (YFII) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

