yfii finance (YFII) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 79.6. Viimeisen 24 tunnin aikana YFII on vaihdellut alimmillaan $ 77.53 ja korkeimmillaan $ 83.5 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YFII-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9,385.41962911, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 56.534854554921544.
Lyhyen aikavälin tuloksissa YFII on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja -9.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
yfii finance (YFII) -rahakkeen markkinatiedot
yfii finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.32K. YFII-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 38.60K ja sen kokonaistarjonta on 39375. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.13M.
yfii finance (YFII) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän yfii finance-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.2395
-0.30%
30 päivää
$ -26.8
-25.19%
60 päivää
$ +9.81
+14.05%
90 päivää
$ -127
-61.48%
yfii finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään YFII-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.2395 (-0.30%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
yfii finance 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -26.8 (-25.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
yfii finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, YFII-rahakkeiden hinta muuttui $ +9.81 (+14.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
yfii finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -127 (-61.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle yfii finance (YFII)?
Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.
yfii finance-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon yfii finance (YFII) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko yfii finance (YFII) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita yfii finance-rahakkeelle.
yfii finance (YFII) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YFII-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
yfii finance (YFII) -ostamisen perusteet
