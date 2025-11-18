yieldbasis (YB) -rahakkeen tokenomiikka

yieldbasis (YB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu yieldbasis (YB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 10:35:29 (UTC+8)
yieldbasis (YB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu yieldbasis (YB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 39.34M
Kokonaistarjonta:
$ 700.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 87.92M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 447.50M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.5
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.35919482061601
Nykyinen hinta:
$ 0.4475
yieldbasis (YB) -rahakkeen tiedot

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

Virallinen verkkosivusto:
https://yieldbasis.com
Valkoinen paperi:
https://github.com/yield-basis/yb-paper/blob/master/leveraged-liquidity-paper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x01791F726B4103694969820be083196cC7c045fF

yieldbasis (YB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

yieldbasis (YB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä YB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät YB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YB-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään yieldbasis (YB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

yieldbasis (YB) -rahakkeen hintahistoria

YB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

YB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne YB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

