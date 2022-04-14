Symbol (XYM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Symbol (XYM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Symbol (XYM) -rahakkeen tiedot Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++. Virallinen verkkosivusto: https://docs.symbol.dev/ Valkoinen paperi: https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf Block Explorer: https://symbol.fyi/ Osta XYM-rahaketta nyt!

Symbol (XYM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Symbol (XYM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.77M $ 41.77M $ 41.77M Kokonaistarjonta: $ 8.47B $ 8.47B $ 8.47B Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.18B $ 6.18B $ 6.18B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 60.88M $ 60.88M $ 60.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.08816 $ 0.08816 $ 0.08816 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 Nykyinen hinta: $ 0.006765 $ 0.006765 $ 0.006765 Lue lisää Symbol (XYM) -rahakkeen hinnasta

Symbol (XYM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Symbol (XYM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XYM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XYM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XYM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XYM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

