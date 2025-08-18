Lisätietoja XVS-rahakkeesta

Venus – hinta (XVS)

1XVS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$6.1478
+0.57%1D
Reaaliaikainen Venus (XVS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:51:12 (UTC+8)

Venus (XVS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Venus (XVS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 6.1478. Viimeisen 24 tunnin aikana XVS on vaihdellut alimmillaan $ 6.0895 ja korkeimmillaan $ 6.3091 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XVS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 147.01730156, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.07012692.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XVS on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, +0.57% 24 tunnin aikana ja -1.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Venus (XVS) -rahakkeen markkinatiedot

No.373

$ 100.06M
$ 100.06M$ 100.06M

$ 525.44K
$ 525.44K$ 525.44K

$ 184.43M
$ 184.43M$ 184.43M

16.28M
16.28M 16.28M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

BSC

Venus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 100.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 525.44K. XVS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.28M ja sen kokonaistarjonta on 30000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 184.43M.

Venus (XVS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Venus-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.034844+0.57%
30 päivää$ -0.7455-10.82%
60 päivää$ +0.8223+15.44%
90 päivää$ -0.3213-4.97%
Venus-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XVS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.034844 (+0.57%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Venus 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.7455 (-10.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Venus-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XVS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.8223 (+15.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Venus-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.3213 (-4.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Venus (XVS)?

Tarkista Venus-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Venus (XVS)

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Venus on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Venus-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XVS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Venus-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Venus-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Venus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Venus (XVS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Venus (XVS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Venus-rahakkeelle.

Tarkista Venus-rahakkeen hintaennuste nyt!

Venus (XVS) -rahakkeen tokenomiikka

Venus (XVS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XVS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Venus (XVS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Venus:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Venus MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XVS paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Venus”

Paljonko Venus (XVS) on arvoltaan tänään?
XVS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.1478 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XVS-USD-parin nykyinen hinta?
XVS -USD-parin nykyinen hinta on $ 6.1478. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Venus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XVS markkina-arvo on $ 100.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XVS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XVS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.28M USD.
Mikä oli XVS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XVS saavutti ATH-hinnaksi 147.01730156 USD.
Mikä oli XVS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XVS-rahakkeen ATL-hinta oli 2.07012692 USD.
Mikä on XVS-rahakkeen treidausvolyymi?
XVS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 525.44K USD.
Nouseeko XVS tänä vuonna korkeammalle?
XVS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XVS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:51:12 (UTC+8)

Venus (XVS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

