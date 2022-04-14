Venus (XVS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Venus (XVS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Venus (XVS) -rahakkeen tiedot Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC). Virallinen verkkosivusto: https://venus.io/ Valkoinen paperi: https://github.com/VenusProtocol/venus-protocol-documentation/tree/main/whitepapers Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63 Osta XVS-rahaketta nyt!

Venus (XVS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Venus (XVS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 106.67M $ 106.67M $ 106.67M Kokonaistarjonta: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 16.28M $ 16.28M $ 16.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 196.53M $ 196.53M $ 196.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 148 $ 148 $ 148 Kaikkien aikojen alin: $ 2.07012692 $ 2.07012692 $ 2.07012692 Nykyinen hinta: $ 6.5511 $ 6.5511 $ 6.5511 Lue lisää Venus (XVS) -rahakkeen hinnasta

Venus (XVS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Venus (XVS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XVS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XVS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XVS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XVS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XVS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Venus (XVS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XVS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XVS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Venus (XVS) -rahakkeen hintahistoria XVS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XVS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XVS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XVS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XVS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XVS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!