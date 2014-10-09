Verge (XVG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Verge (XVG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Verge (XVG) -rahakkeen tiedot The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Virallinen verkkosivusto: http://vergecurrency.com/ Valkoinen paperi: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Block Explorer: https://verge-blockchain.info/ Osta XVG-rahaketta nyt!

Verge (XVG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Verge (XVG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 103.08M $ 103.08M $ 103.08M Kokonaistarjonta: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B Kierrossa oleva tarjonta: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 103.08M $ 103.08M $ 103.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Nykyinen hinta: $ 0.006239 $ 0.006239 $ 0.006239 Lue lisää Verge (XVG) -rahakkeen hinnasta

Verge (XVG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Verge (XVG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XVG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XVG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XVG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XVG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

