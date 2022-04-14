Boba (BOBA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Boba (BOBA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Boba (BOBA) -rahakkeen tiedot Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts. Virallinen verkkosivusto: https://boba.network/ Valkoinen paperi: https://docs.boba.network/ Block Explorer: https://bobascan.com Osta BOBA-rahaketta nyt!

Boba (BOBA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Boba (BOBA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 171.62M $ 171.62M $ 171.62M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.59M $ 47.59M $ 47.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 8 $ 8 $ 8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 Nykyinen hinta: $ 0.09518 $ 0.09518 $ 0.09518 Lue lisää Boba (BOBA) -rahakkeen hinnasta

Boba (BOBA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Boba (BOBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOBA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOBA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOBA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOBA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOBA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Boba (BOBA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOBA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOBA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Boba (BOBA) -rahakkeen hintahistoria BOBA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOBA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOBA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOBA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOBA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOBA-rahakkeen hintaennuste nyt!

