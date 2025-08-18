Mikä on Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Verge (XVG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Verge (XVG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Verge-rahakkeelle.

Verge (XVG) -rahakkeen tokenomiikka

Verge (XVG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XVG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Verge (XVG) -ostamisen perusteet

XVG paikallisiin valuuttoihin

Verge-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Verge toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Verge” Paljonko Verge (XVG) on arvoltaan tänään? XVG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.006258 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XVG-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.006258 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XVG -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Verge-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XVG markkina-arvo on $ 103.39M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XVG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XVG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.52B USD . Mikä oli XVG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XVG saavutti ATH-hinnaksi 0.3005880117416382 USD . Mikä oli XVG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XVG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000216713010559 USD . Mikä on XVG-rahakkeen treidausvolyymi? XVG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 377.90K USD . Nouseeko XVG tänä vuonna korkeammalle? XVG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XVG-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Verge (XVG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

