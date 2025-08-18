Lisätietoja XRPH-rahakkeesta

XRP Healthcare-logo

XRP Healthcare – hinta (XRPH)

1XRPH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05884
+0.68%1D
USD
Reaaliaikainen XRP Healthcare (XRPH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:01:49 (UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05801
24 h:n matalin
$ 0.05967
24 h:n korkein

$ 0.05801
$ 0.05967
$ 0.4176531973279314
$ 0.011403885631873823
+0.15%

+0.68%

+5.94%

+5.94%

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0588. Viimeisen 24 tunnin aikana XRPH on vaihdellut alimmillaan $ 0.05801 ja korkeimmillaan $ 0.05967 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XRPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4176531973279314, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.011403885631873823.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XRPH on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, +0.68% 24 tunnin aikana ja +5.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen markkinatiedot

No.1494

$ 4.16M
$ 192.48K
$ 5.88M
70.71M
99,943,507.35
XRP

XRP Healthcare-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.48K. XRPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.71M ja sen kokonaistarjonta on 99943507.35. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.88M.

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XRP Healthcare-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0003974+0.68%
30 päivää$ -0.02335-28.43%
60 päivää$ +0.00402+7.33%
90 päivää$ -0.02434-29.28%
XRP Healthcare-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XRPH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003974 (+0.68%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XRP Healthcare 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02335 (-28.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XRP Healthcare-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XRPH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00402 (+7.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XRP Healthcare-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02434 (-29.28%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XRP Healthcare (XRPH)?

Tarkista XRP Healthcare-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XRP Healthcare-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XRPH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XRP Healthcare-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XRP Healthcare-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XRP Healthcare-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XRP Healthcare (XRPH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XRP Healthcare (XRPH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XRP Healthcare-rahakkeelle.

Tarkista XRP Healthcare-rahakkeen hintaennuste nyt!

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tokenomiikka

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XRPH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XRP Healthcare (XRPH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XRP Healthcare:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XRP Healthcare MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XRPH paikallisiin valuuttoihin

1 XRP Healthcare(XRPH) - USD
XRP Healthcare-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XRP Healthcare toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen XRP Healthcare-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XRP Healthcare”

Paljonko XRP Healthcare (XRPH) on arvoltaan tänään?
XRPH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0588 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XRPH-USD-parin nykyinen hinta?
XRPH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0588. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XRP Healthcare-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XRPH markkina-arvo on $ 4.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XRPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XRPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.71M USD.
Mikä oli XRPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XRPH saavutti ATH-hinnaksi 0.4176531973279314 USD.
Mikä oli XRPH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XRPH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.011403885631873823 USD.
Mikä on XRPH-rahakkeen treidausvolyymi?
XRPH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.48K USD.
Nouseeko XRPH tänä vuonna korkeammalle?
XRPH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XRPH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:01:49 (UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

