Mikä on XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XRP Healthcare (XRPH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XRP Healthcare (XRPH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XRP Healthcare-rahakkeelle.

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tokenomiikka

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XRPH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XRP Healthcare-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XRP Healthcare toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XRP Healthcare” Paljonko XRP Healthcare (XRPH) on arvoltaan tänään? XRPH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0588 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XRPH-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0588 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XRPH -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on XRP Healthcare-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XRPH markkina-arvo on $ 4.16M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XRPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XRPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.71M USD . Mikä oli XRPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XRPH saavutti ATH-hinnaksi 0.4176531973279314 USD . Mikä oli XRPH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XRPH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.011403885631873823 USD . Mikä on XRPH-rahakkeen treidausvolyymi? XRPH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.48K USD . Nouseeko XRPH tänä vuonna korkeammalle? XRPH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XRPH-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

