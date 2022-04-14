XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XRP Healthcare (XRPH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tiedot The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. Virallinen verkkosivusto: https://xrphealthcare.ai Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Osta XRPH-rahaketta nyt!

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M Kokonaistarjonta: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Kierrossa oleva tarjonta: $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 Nykyinen hinta: $ 0.06003 $ 0.06003 $ 0.06003 Lue lisää XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen hinnasta

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XRPH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XRPH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XRPH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XRPH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XRPH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XRPH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XRPH-rahakkeita MEXCistä nyt!

XRP Healthcare (XRPH) -rahakkeen hintahistoria XRPH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XRPH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XRPH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XRPH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XRPH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XRPH-rahakkeen hintaennuste nyt!

