XPR Network (XPR) -rahakkeen tokenomiikka

XPR Network (XPR) -rahakkeen tiedot XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Virallinen verkkosivusto: https://xprnetwork.org/ Valkoinen paperi: http://xprnetwork.org/whitepaper Block Explorer: https://explorer.xprnetwork.org/ Osta XPR-rahaketta nyt!

XPR Network (XPR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XPR Network (XPR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 167.86M $ 167.86M $ 167.86M Kokonaistarjonta: $ 30.85B $ 30.85B $ 30.85B Kierrossa oleva tarjonta: $ 27.95B $ 27.95B $ 27.95B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 185.32M $ 185.32M $ 185.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 Nykyinen hinta: $ 0.0060064 $ 0.0060064 $ 0.0060064 Lue lisää XPR Network (XPR) -rahakkeen hinnasta

XPR Network (XPR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XPR Network (XPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XPR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XPR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XPR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XPR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

