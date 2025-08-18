Mikä on XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

Paljonko XPR Network (XPR) on arvoltaan tänään? XPR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0060878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XPR-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0060878 . Mikä on XPR Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XPR markkina-arvo on $ 170.08M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.94B USD . Mikä oli XPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XPR saavutti ATH-hinnaksi 0.100692277415 USD . Mikä oli XPR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XPR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000550770122659095 USD . Mikä on XPR-rahakkeen treidausvolyymi? XPR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.55K USD .

XPR Network (XPR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

