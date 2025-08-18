Lisätietoja XPR-rahakkeesta

XPR-rahakkeen hintatiedot

XPR-rahakkeen valkoinen paperi

XPR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XPR-rahakkeen tokenomiikka

XPR-rahakkeen hintaennuste

XPR-rahakkeen historia

XPR-osto-opas

XPR/fiat-valuuttamuunnin

XPR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

XPR Network-logo

XPR Network – hinta (XPR)

1XPR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0060878
$0.0060878$0.0060878
-0.03%1D
USD
Reaaliaikainen XPR Network (XPR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:26:26 (UTC+8)

XPR Network (XPR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0057893
$ 0.0057893$ 0.0057893
24 h:n matalin
$ 0.0062054
$ 0.0062054$ 0.0062054
24 h:n korkein

$ 0.0057893
$ 0.0057893$ 0.0057893

$ 0.0062054
$ 0.0062054$ 0.0062054

$ 0.100692277415
$ 0.100692277415$ 0.100692277415

$ 0.000550770122659095
$ 0.000550770122659095$ 0.000550770122659095

-0.09%

-0.03%

-6.01%

-6.01%

XPR Network (XPR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0060878. Viimeisen 24 tunnin aikana XPR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0057893 ja korkeimmillaan $ 0.0062054 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.100692277415, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000550770122659095.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XPR on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja -6.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XPR Network (XPR) -rahakkeen markkinatiedot

No.255

$ 170.08M
$ 170.08M$ 170.08M

$ 192.55K
$ 192.55K$ 192.55K

$ 187.77M
$ 187.77M$ 187.77M

27.94B
27.94B 27.94B

30,844,176,410.0132
30,844,176,410.0132 30,844,176,410.0132

PROTO

XPR Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 170.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.55K. XPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.94B ja sen kokonaistarjonta on 30844176410.0132. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 187.77M.

XPR Network (XPR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XPR Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000001827-0.03%
30 päivää$ +0.0010758+21.46%
60 päivää$ +0.0034457+130.41%
90 päivää$ +0.0025656+72.84%
XPR Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XPR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001827 (-0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XPR Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0010758 (+21.46%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XPR Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XPR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0034457 (+130.41%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XPR Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0025656 (+72.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XPR Network (XPR)?

Tarkista XPR Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XPR Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XPR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XPR Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XPR Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XPR Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XPR Network (XPR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XPR Network (XPR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XPR Network-rahakkeelle.

Tarkista XPR Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

XPR Network (XPR) -rahakkeen tokenomiikka

XPR Network (XPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XPR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XPR Network (XPR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XPR Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XPR Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XPR paikallisiin valuuttoihin

1 XPR Network(XPR) - VND
160.200457
1 XPR Network(XPR) - AUD
A$0.00943609
1 XPR Network(XPR) - GBP
0.004504972
1 XPR Network(XPR) - EUR
0.005235508
1 XPR Network(XPR) - USD
$0.0060878
1 XPR Network(XPR) - MYR
RM0.025690516
1 XPR Network(XPR) - TRY
0.249173654
1 XPR Network(XPR) - JPY
¥0.9009944
1 XPR Network(XPR) - ARS
ARS$7.999734468
1 XPR Network(XPR) - RUB
0.490494046
1 XPR Network(XPR) - INR
0.531586696
1 XPR Network(XPR) - IDR
Rp99.799984032
1 XPR Network(XPR) - KRW
8.526329168
1 XPR Network(XPR) - PHP
0.348039526
1 XPR Network(XPR) - EGP
￡E.0.295136544
1 XPR Network(XPR) - BRL
R$0.033300266
1 XPR Network(XPR) - CAD
C$0.008401164
1 XPR Network(XPR) - BDT
0.740398236
1 XPR Network(XPR) - NGN
9.351408702
1 XPR Network(XPR) - COP
$24.54753155
1 XPR Network(XPR) - ZAR
R.0.107936694
1 XPR Network(XPR) - UAH
0.250695604
1 XPR Network(XPR) - VES
Bs0.8340286
1 XPR Network(XPR) - CLP
$5.905166
1 XPR Network(XPR) - PKR
Rs1.716272576
1 XPR Network(XPR) - KZT
3.271218452
1 XPR Network(XPR) - THB
฿0.198705792
1 XPR Network(XPR) - TWD
NT$0.185617022
1 XPR Network(XPR) - AED
د.إ0.022342226
1 XPR Network(XPR) - CHF
Fr0.00487024
1 XPR Network(XPR) - HKD
HK$0.047545718
1 XPR Network(XPR) - AMD
֏2.32980106
1 XPR Network(XPR) - MAD
.د.م0.054851078
1 XPR Network(XPR) - MXN
$0.114207128
1 XPR Network(XPR) - SAR
ريال0.02282925
1 XPR Network(XPR) - PLN
0.022281348
1 XPR Network(XPR) - RON
лв0.02648193
1 XPR Network(XPR) - SEK
kr0.058564636
1 XPR Network(XPR) - BGN
лв0.010227504
1 XPR Network(XPR) - HUF
Ft2.077705262
1 XPR Network(XPR) - CZK
0.128817848
1 XPR Network(XPR) - KWD
د.ك0.001856779
1 XPR Network(XPR) - ILS
0.020759398
1 XPR Network(XPR) - AOA
Kz5.580016602
1 XPR Network(XPR) - BHD
.د.ب0.0022951006
1 XPR Network(XPR) - BMD
$0.0060878
1 XPR Network(XPR) - DKK
kr0.039083676
1 XPR Network(XPR) - HNL
L0.160048262
1 XPR Network(XPR) - MUR
0.278395094
1 XPR Network(XPR) - NAD
$0.107571426
1 XPR Network(XPR) - NOK
kr0.061973804
1 XPR Network(XPR) - NZD
$0.010410138
1 XPR Network(XPR) - PAB
B/.0.0060878
1 XPR Network(XPR) - PGK
K0.025203492
1 XPR Network(XPR) - QAR
ر.ق0.022159592
1 XPR Network(XPR) - RSD
дин.0.61425902

XPR Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XPR Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen XPR Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XPR Network”

Paljonko XPR Network (XPR) on arvoltaan tänään?
XPR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0060878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XPR-USD-parin nykyinen hinta?
XPR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0060878. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XPR Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XPR markkina-arvo on $ 170.08M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.94B USD.
Mikä oli XPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XPR saavutti ATH-hinnaksi 0.100692277415 USD.
Mikä oli XPR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XPR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000550770122659095 USD.
Mikä on XPR-rahakkeen treidausvolyymi?
XPR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.55K USD.
Nouseeko XPR tänä vuonna korkeammalle?
XPR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XPR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:26:26 (UTC+8)

XPR Network (XPR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XPR-USD-laskin

Summa

XPR
XPR
USD
USD

1 XPR = 0.0060878 USD

Treidaa XPR-rahaketta

XPRUSDT
$0.0060878
$0.0060878$0.0060878
-0.02%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu