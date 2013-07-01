Lisätietoja XLM-rahakkeesta

Stellar-logo

Stellar – hinta (XLM)

$0.3959
+0.86%1D
USD
Reaaliaikainen Stellar (XLM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:25:50 (UTC+8)

Stellar (XLM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.96%

+0.86%

-6.43%

-6.43%

Stellar (XLM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3959. Viimeisen 24 tunnin aikana XLM on vaihdellut alimmillaan $ 0.3905 ja korkeimmillaan $ 0.4085 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9381440281867981, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001227100030519068.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XLM on muuttunut +0.96% viimeisen tunnin aikana, +0.86% 24 tunnin aikana ja -6.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stellar (XLM) -rahakkeen markkinatiedot

No.13

62.62%

0.32%

2013-07-01 00:00:00

XLM

Stellar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.40B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 13.99M. XLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31.31B ja sen kokonaistarjonta on 50001786889.0645. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.80B.

Stellar (XLM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Stellar-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.003376+0.86%
30 päivää$ -0.0757-16.06%
60 päivää$ +0.1736+78.09%
90 päivää$ +0.1031+35.21%
Stellar-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XLM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003376 (+0.86%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Stellar 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0757 (-16.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Stellar-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XLM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1736 (+78.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Stellar-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1031 (+35.21%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Stellar (XLM)?

Tarkista Stellar-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Stellar (XLM)

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Stellar on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Stellar-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XLM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Stellar-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Stellar-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Stellar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stellar (XLM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stellar (XLM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stellar-rahakkeelle.

Tarkista Stellar-rahakkeen hintaennuste nyt!

Stellar (XLM) -rahakkeen tokenomiikka

Stellar (XLM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XLM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Stellar (XLM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Stellar:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Stellar MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XLM paikallisiin valuuttoihin

Stellar-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Stellar toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Stellar-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stellar”

Paljonko Stellar (XLM) on arvoltaan tänään?
XLM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3959 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XLM-USD-parin nykyinen hinta?
XLM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3959. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stellar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XLM markkina-arvo on $ 12.40B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31.31B USD.
Mikä oli XLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XLM saavutti ATH-hinnaksi 0.9381440281867981 USD.
Mikä oli XLM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XLM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001227100030519068 USD.
Mikä on XLM-rahakkeen treidausvolyymi?
XLM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 13.99M USD.
Nouseeko XLM tänä vuonna korkeammalle?
XLM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XLM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Stellar (XLM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

