Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.
SijoitusNo.16
Markkina-arvo$0.00
Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00
Markkinaosuus0.0029%
Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.37%
Kierrossa oleva tarjonta31,720,163,933.760593
Enimmäistarjonta50,001,806,812
Kokonaistarjonta50,001,786,886.69552
Kierrossa oleva määrä0.6343%
Julkaisupäivämäärä2013-07-01 00:00:00
Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--
Kaikkien aikojen korkein hinta0.9381440281867981,2018-01-04
Alin hinta0.001227100030519068,2014-11-18
Julkinen lohkoketjuXLM
