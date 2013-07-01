XLM

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

SijoitusNo.16

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0029%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.37%

Kierrossa oleva tarjonta31,720,163,933.760593

Enimmäistarjonta50,001,806,812

Kokonaistarjonta50,001,786,886.69552

Kierrossa oleva määrä0.6343%

Julkaisupäivämäärä2013-07-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.9381440281867981,2018-01-04

Alin hinta0.001227100030519068,2014-11-18

Julkinen lohkoketjuXLM

Sektori

Sosiaalinen media

