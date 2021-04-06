Lisätietoja TLM-rahakkeesta

Alien Worlds Trilium-logo

Alien Worlds Trilium – hinta (TLM)

1TLM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004626
$0.004626$0.004626
+0.08%1D
USD
Reaaliaikainen Alien Worlds Trilium (TLM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:09:45 (UTC+8)

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004592
$ 0.004592$ 0.004592
24 h:n matalin
$ 0.004889
$ 0.004889$ 0.004889
24 h:n korkein

$ 0.004592
$ 0.004592$ 0.004592

$ 0.004889
$ 0.004889$ 0.004889

$ 0.91971723
$ 0.91971723$ 0.91971723

$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351$ 0.003505173460773351

+0.52%

+0.08%

-3.99%

-3.99%

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004621. Viimeisen 24 tunnin aikana TLM on vaihdellut alimmillaan $ 0.004592 ja korkeimmillaan $ 0.004889 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.91971723, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003505173460773351.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TLM on muuttunut +0.52% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja -3.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen markkinatiedot

No.762

$ 27.99M
$ 27.99M$ 27.99M

$ 453.99K
$ 453.99K$ 453.99K

$ 46.21M
$ 46.21M$ 46.21M

6.06B
6.06B 6.06B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,774,360,910.9046
6,774,360,910.9046 6,774,360,910.9046

60.57%

2021-04-06 00:00:00

BSC

Alien Worlds Trilium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 453.99K. TLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.06B ja sen kokonaistarjonta on 6774360910.9046. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 46.21M.

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Alien Worlds Trilium-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000037+0.08%
30 päivää$ -0.001315-22.16%
60 päivää$ +0.001025+28.50%
90 päivää$ -0.001382-23.03%
Alien Worlds Trilium-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TLM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000037 (+0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Alien Worlds Trilium 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001315 (-22.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Alien Worlds Trilium-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TLM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001025 (+28.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Alien Worlds Trilium-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001382 (-23.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Alien Worlds Trilium (TLM)?

Tarkista Alien Worlds Trilium-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Alien Worlds Trilium-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TLM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Alien Worlds Trilium-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Alien Worlds Trilium-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Alien Worlds Trilium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alien Worlds Trilium (TLM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alien Worlds Trilium (TLM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alien Worlds Trilium-rahakkeelle.

Tarkista Alien Worlds Trilium-rahakkeen hintaennuste nyt!

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen tokenomiikka

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TLM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Alien Worlds Trilium (TLM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Alien Worlds Trilium:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Alien Worlds Trilium MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TLM paikallisiin valuuttoihin

Alien Worlds Trilium-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Alien Worlds Trilium toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Alien Worlds Trilium-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alien Worlds Trilium”

Paljonko Alien Worlds Trilium (TLM) on arvoltaan tänään?
TLM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004621 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TLM-USD-parin nykyinen hinta?
TLM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004621. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alien Worlds Trilium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TLM markkina-arvo on $ 27.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.06B USD.
Mikä oli TLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TLM saavutti ATH-hinnaksi 0.91971723 USD.
Mikä oli TLM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TLM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003505173460773351 USD.
Mikä on TLM-rahakkeen treidausvolyymi?
TLM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 453.99K USD.
Nouseeko TLM tänä vuonna korkeammalle?
TLM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TLM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:09:45 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

