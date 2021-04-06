Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004621. Viimeisen 24 tunnin aikana TLM on vaihdellut alimmillaan $ 0.004592 ja korkeimmillaan $ 0.004889 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.91971723, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003505173460773351.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TLM on muuttunut +0.52% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja -3.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Alien Worlds Trilium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 453.99K. TLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.06B ja sen kokonaistarjonta on 6774360910.9046. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 46.21M.
Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
Alien Worlds Trilium-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Alien Worlds Trilium (TLM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alien Worlds Trilium (TLM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alien Worlds Trilium-rahakkeelle.
Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TLM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
