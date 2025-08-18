Lisätietoja XION-rahakkeesta

XION – hinta (XION)

$0.972
-1.01%1D
USD
Reaaliaikainen XION (XION) -hintakaavio
2025-08-22 02:25:42 (UTC+8)

XION (XION) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.11%

-1.01%

-8.13%

-8.13%

XION (XION) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.972. Viimeisen 24 tunnin aikana XION on vaihdellut alimmillaan $ 0.972 ja korkeimmillaan $ 1.003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XION-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.087, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.5.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XION on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -1.01% 24 tunnin aikana ja -8.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XION (XION) -rahakkeen markkinatiedot

No.668

19.51%

XION

XION-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 16.23K. XION-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.03M ja sen kokonaistarjonta on 200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 194.40M.

XION (XION) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XION-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.009917-1.01%
30 päivää$ -0.0616-5.96%
60 päivää$ +0.1259+14.88%
90 päivää$ -0.0041-0.43%
XION-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XION-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.009917 (-1.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XION 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0616 (-5.96%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XION-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XION-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1259 (+14.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XION-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0041 (-0.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XION (XION)?

Tarkista XION-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XION (XION)

Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.

XION on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XION-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XION-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XION-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XION-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XION-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XION (XION) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XION (XION) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XION-rahakkeelle.

Tarkista XION-rahakkeen hintaennuste nyt!

XION (XION) -rahakkeen tokenomiikka

XION (XION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XION-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XION (XION) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XION:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XION MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XION paikallisiin valuuttoihin

XION-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XION toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

2025-08-22 02:25:42 (UTC+8)

XION (XION) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

