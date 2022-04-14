XION (XION) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XION (XION) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XION (XION) -rahakkeen tiedot Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction. Virallinen verkkosivusto: https://xion.burnt.com Valkoinen paperi: https://xion.burnt.com/whitepaper Block Explorer: https://explorer.burnt.com Osta XION-rahaketta nyt!

XION (XION) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XION (XION) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 38.44M $ 38.44M $ 38.44M Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 39.03M $ 39.03M $ 39.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 196.96M $ 196.96M $ 196.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 10.014 $ 10.014 $ 10.014 Kaikkien aikojen alin: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Nykyinen hinta: $ 0.9848 $ 0.9848 $ 0.9848 Lue lisää XION (XION) -rahakkeen hinnasta

XION (XION) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XION (XION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XION-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XION-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XION-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XION-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XION (XION) -rahakkeen hintahistoria XION -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XION-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XION-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XION-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XION-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XION-rahakkeen hintaennuste nyt!

