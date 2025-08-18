Mikä on Mixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Mixin on saatavilla MEXCissä



Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mixin” Paljonko Mixin (XIN) on arvoltaan tänään? XIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 100.48 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XIN-USD-parin nykyinen hinta? $ 100.48 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XIN -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Mixin-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XIN markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli XIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XIN saavutti ATH-hinnaksi 2,387.60009765625 USD . Mikä oli XIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD . Mikä on XIN-rahakkeen treidausvolyymi? XIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.60K USD . Nouseeko XIN tänä vuonna korkeammalle? XIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XIN-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Mixin (XIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

