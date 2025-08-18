Lisätietoja XIN-rahakkeesta

XIN-rahakkeen hintatiedot

XIN-rahakkeen valkoinen paperi

XIN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XIN-rahakkeen tokenomiikka

XIN-rahakkeen hintaennuste

XIN-rahakkeen historia

XIN-osto-opas

XIN/fiat-valuuttamuunnin

XIN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Mixin-logo

Mixin – hinta (XIN)

1XIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$100.48
$100.48$100.48
-0.98%1D
USD
Reaaliaikainen Mixin (XIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:38:46 (UTC+8)

Mixin (XIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 100.48
$ 100.48$ 100.48
24 h:n matalin
$ 105.5
$ 105.5$ 105.5
24 h:n korkein

$ 100.48
$ 100.48$ 100.48

$ 105.5
$ 105.5$ 105.5

$ 2,387.60009765625
$ 2,387.60009765625$ 2,387.60009765625

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.98%

-7.40%

-7.40%

Mixin (XIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 100.48. Viimeisen 24 tunnin aikana XIN on vaihdellut alimmillaan $ 100.48 ja korkeimmillaan $ 105.5 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2,387.60009765625, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XIN on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.98% 24 tunnin aikana ja -7.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mixin (XIN) -rahakkeen markkinatiedot

No.4632

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.60K
$ 14.60K$ 14.60K

$ 100.48M
$ 100.48M$ 100.48M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

ETH

Mixin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.60K. XIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.48M.

Mixin (XIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mixin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.9944-0.98%
30 päivää$ -21.02-17.31%
60 päivää$ +4.48+4.66%
90 päivää$ -5.04-4.78%
Mixin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.9944 (-0.98%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mixin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -21.02 (-17.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mixin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.48 (+4.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mixin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -5.04 (-4.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mixin (XIN)?

Tarkista Mixin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Mixin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mixin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mixin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mixin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mixin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mixin (XIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mixin (XIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mixin-rahakkeelle.

Tarkista Mixin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mixin (XIN) -rahakkeen tokenomiikka

Mixin (XIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mixin (XIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mixin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mixin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XIN paikallisiin valuuttoihin

1 Mixin(XIN) - VND
2,644,131.2
1 Mixin(XIN) - AUD
A$155.744
1 Mixin(XIN) - GBP
74.3552
1 Mixin(XIN) - EUR
86.4128
1 Mixin(XIN) - USD
$100.48
1 Mixin(XIN) - MYR
RM424.0256
1 Mixin(XIN) - TRY
4,112.6464
1 Mixin(XIN) - JPY
¥14,871.04
1 Mixin(XIN) - ARS
ARS$132,036.7488
1 Mixin(XIN) - RUB
8,095.6736
1 Mixin(XIN) - INR
8,769.8944
1 Mixin(XIN) - IDR
Rp1,647,212.8512
1 Mixin(XIN) - KRW
140,728.2688
1 Mixin(XIN) - PHP
5,744.4416
1 Mixin(XIN) - EGP
￡E.4,871.2704
1 Mixin(XIN) - BRL
R$549.6256
1 Mixin(XIN) - CAD
C$139.6672
1 Mixin(XIN) - BDT
12,220.3776
1 Mixin(XIN) - NGN
154,346.3232
1 Mixin(XIN) - COP
$405,160.48
1 Mixin(XIN) - ZAR
R.1,781.5104
1 Mixin(XIN) - UAH
4,137.7664
1 Mixin(XIN) - VES
Bs13,765.76
1 Mixin(XIN) - CLP
$97,465.6
1 Mixin(XIN) - PKR
Rs28,327.3216
1 Mixin(XIN) - KZT
53,991.9232
1 Mixin(XIN) - THB
฿3,281.6768
1 Mixin(XIN) - TWD
NT$3,063.6352
1 Mixin(XIN) - AED
د.إ368.7616
1 Mixin(XIN) - CHF
Fr80.384
1 Mixin(XIN) - HKD
HK$784.7488
1 Mixin(XIN) - AMD
֏38,453.696
1 Mixin(XIN) - MAD
.د.م905.3248
1 Mixin(XIN) - MXN
$1,885.0048
1 Mixin(XIN) - SAR
ريال376.8
1 Mixin(XIN) - PLN
367.7568
1 Mixin(XIN) - RON
лв437.088
1 Mixin(XIN) - SEK
kr966.6176
1 Mixin(XIN) - BGN
лв168.8064
1 Mixin(XIN) - HUF
Ft34,316.9344
1 Mixin(XIN) - CZK
2,127.1616
1 Mixin(XIN) - KWD
د.ك30.6464
1 Mixin(XIN) - ILS
342.6368
1 Mixin(XIN) - AOA
Kz92,098.9632
1 Mixin(XIN) - BHD
.د.ب37.88096
1 Mixin(XIN) - BMD
$100.48
1 Mixin(XIN) - DKK
kr646.0864
1 Mixin(XIN) - HNL
L2,641.6192
1 Mixin(XIN) - MUR
4,594.9504
1 Mixin(XIN) - NAD
$1,775.4816
1 Mixin(XIN) - NOK
kr1,021.8816
1 Mixin(XIN) - NZD
$171.8208
1 Mixin(XIN) - PAB
B/.100.48
1 Mixin(XIN) - PGK
K415.9872
1 Mixin(XIN) - QAR
ر.ق365.7472
1 Mixin(XIN) - RSD
дин.10,142.4512

Mixin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mixin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Mixin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mixin”

Paljonko Mixin (XIN) on arvoltaan tänään?
XIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 100.48 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XIN-USD-parin nykyinen hinta?
XIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 100.48. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mixin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XIN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli XIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XIN saavutti ATH-hinnaksi 2,387.60009765625 USD.
Mikä oli XIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XIN-rahakkeen treidausvolyymi?
XIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.60K USD.
Nouseeko XIN tänä vuonna korkeammalle?
XIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:38:46 (UTC+8)

Mixin (XIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XIN-USD-laskin

Summa

XIN
XIN
USD
USD

1 XIN = 100.48 USD

Treidaa XIN-rahaketta

XINUSDT
$100.48
$100.48$100.48
-0.98%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu