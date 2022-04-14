XDC Network (XDC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu XDC Network (XDC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
XDC Network (XDC) -rahakkeen tiedot

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.xinfin.org/
Valkoinen paperi:
https://xinfin.org/docs/whitepaper-tech.pdf
Block Explorer:
https://xdcscan.com

XDC Network (XDC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu XDC Network (XDC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria.

Markkina-arvo:
$ 1.45B
Kokonaistarjonta:
$ 38.01B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 17.74B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.11B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.15599
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000157131627911
Nykyinen hinta:
$ 0.08176
XDC Network (XDC) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne

Sukella tarkemmin siihen, miten XDC-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.

Overview

XDC Network is a hybrid blockchain platform designed for enterprise use, with its native token XDC serving as the backbone for network operations, validator incentives, and ecosystem utility. Below is a detailed breakdown of its token economics, focusing on the issuance mechanism, allocation, usage and incentives, as well as locking and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Type: The XDC token is pre-mined, meaning the total supply was created at genesis and is not subject to ongoing mining or inflationary issuance.
  • Distribution: Tokens are distributed through a combination of ecosystem development, validator rewards, and strategic partnerships.

Allocation Mechanism

Allocation CategoryDescription/RoleUnlock/Vesting Details
Ecosystem ReserveSupports ecosystem growth, grants, and partnershipsGradual, long-term unlocking
Private Sale InvestorsEarly backers and strategic investorsSubject to vesting schedules
TeamCore contributors and developersLong-term vesting, lockups
FoundationNetwork sustainability and governanceVesting, periodic unlocks
Binance LaunchpoolCommunity and liquidity incentivesShort-term, event-based
  • Key Insight: The largest allocation is typically reserved for the Ecosystem Reserve, with smaller, scheduled releases to other categories to ensure long-term alignment and minimize market shocks.

Usage and Incentive Mechanism

  • Network Utility: XDC is used for transaction fees, smart contract execution, and as collateral within dApps.
  • Validator Incentives: Validators are rewarded in XDC for securing the network and processing transactions.
  • Ecosystem Growth: Grants and rewards are distributed to developers, projects, and community members contributing to the network.
  • Cross-Border Payments: XDC is used as a settlement asset for enterprise and financial applications.

Locking Mechanism

  • Vesting Schedules: Allocations to team, investors, and foundation are subject to multi-year vesting schedules, often with initial lockup periods followed by gradual, linear unlocks.
  • Staking: Validators and delegators may lock XDC tokens to participate in consensus and earn rewards, aligning incentives for network security.

Unlocking Time

CategoryUnlock PatternExample Schedule (Illustrative)
Team & InvestorsLinear vesting12-48 months, with periodic unlocks
Ecosystem ReserveGradual, event-drivenOngoing, based on ecosystem needs
FoundationPeriodic, scheduledAnnual or quarterly unlocks
Community IncentivesEvent-basedLinked to campaigns or partnerships
  • General Pattern: Unlocks are designed to be predictable and transparent, with the majority of allocations released over several years to support sustainable growth and reduce the risk of sudden supply shocks.

Additional Notes

  • No Continuous Mining: As a pre-mined token, XDC does not have ongoing issuance, which helps maintain a stable supply.
  • Transparency: The network emphasizes clear communication of unlock schedules and allocation changes to foster trust among stakeholders.

Summary Table

MechanismDetails
IssuancePre-mined, fixed supply
AllocationEcosystem, team, investors, foundation, community
Usage/IncentivesTransaction fees, validator rewards, grants, cross-border payments
LockingMulti-year vesting, staking for consensus
UnlockingLinear and event-driven, spanning 1-4+ years depending on allocation

Implications and Best Practices

  • Long-Term Alignment: The vesting and unlock schedules are structured to align incentives for core contributors, investors, and the community, supporting network stability.
  • Ecosystem Focus: Significant allocations to the ecosystem reserve indicate a priority on growth, innovation, and adoption.
  • Risk Mitigation: Gradual unlocks and transparent schedules help mitigate risks of large-scale token dumps and market volatility.

Note: The above synthesis is based on available qualitative and structural data. For the most current and granular unlock schedules, refer to official XDC Network documentation and periodic transparency reports.

XDC Network (XDC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

XDC Network (XDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XDC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XDC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XDC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XDC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

