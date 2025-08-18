Lisätietoja XDC-rahakkeesta

XDC Network-logo

XDC Network – hinta (XDC)

1XDC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08183
$0.08183$0.08183
-0.46%1D
USD
Reaaliaikainen XDC Network (XDC) -hintakaavio
XDC Network (XDC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.07793
$ 0.07793$ 0.07793
24 h:n matalin
$ 0.08417
$ 0.08417$ 0.08417
24 h:n korkein

$ 0.07793
$ 0.07793$ 0.07793

$ 0.08417
$ 0.08417$ 0.08417

$ 0.19387438
$ 0.19387438$ 0.19387438

$ 0.000157131627911
$ 0.000157131627911$ 0.000157131627911

-0.25%

-0.45%

-6.15%

-6.15%

XDC Network (XDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08183. Viimeisen 24 tunnin aikana XDC on vaihdellut alimmillaan $ 0.07793 ja korkeimmillaan $ 0.08417 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.19387438, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000157131627911.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XDC on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.45% 24 tunnin aikana ja -6.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XDC Network (XDC) -rahakkeen markkinatiedot

No.62

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

$ 3.11B
$ 3.11B$ 3.11B

17.74B
17.74B 17.74B

38,013,978,529.2
38,013,978,529.2 38,013,978,529.2

0.03%

XDC

XDC Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.45B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.03M. XDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.74B ja sen kokonaistarjonta on 38013978529.2. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.11B.

XDC Network (XDC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XDC Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0003782-0.45%
30 päivää$ -0.01297-13.69%
60 päivää$ +0.02644+47.73%
90 päivää$ +0.01107+15.64%
XDC Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XDC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003782 (-0.45%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XDC Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01297 (-13.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XDC Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XDC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02644 (+47.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XDC Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01107 (+15.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XDC Network (XDC)?

Tarkista XDC Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

XDC Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XDC Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XDC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XDC Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XDC Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XDC Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XDC Network (XDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XDC Network (XDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XDC Network-rahakkeelle.

Tarkista XDC Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

XDC Network (XDC) -rahakkeen tokenomiikka

XDC Network (XDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XDC Network (XDC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XDC Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XDC Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XDC paikallisiin valuuttoihin

1 XDC Network(XDC) - VND
2,153.35645
1 XDC Network(XDC) - AUD
A$0.1268365
1 XDC Network(XDC) - GBP
0.0605542
1 XDC Network(XDC) - EUR
0.0703738
1 XDC Network(XDC) - USD
$0.08183
1 XDC Network(XDC) - MYR
RM0.3453226
1 XDC Network(XDC) - TRY
3.3493019
1 XDC Network(XDC) - JPY
¥12.11084
1 XDC Network(XDC) - ARS
ARS$107.5295298
1 XDC Network(XDC) - RUB
6.5930431
1 XDC Network(XDC) - INR
7.1421224
1 XDC Network(XDC) - IDR
Rp1,341.4751952
1 XDC Network(XDC) - KRW
114.6078248
1 XDC Network(XDC) - PHP
4.6782211
1 XDC Network(XDC) - EGP
￡E.3.9671184
1 XDC Network(XDC) - BRL
R$0.4476101
1 XDC Network(XDC) - CAD
C$0.1137437
1 XDC Network(XDC) - BDT
9.9521646
1 XDC Network(XDC) - NGN
125.6982447
1 XDC Network(XDC) - COP
$329.9590175
1 XDC Network(XDC) - ZAR
R.1.4508459
1 XDC Network(XDC) - UAH
3.3697594
1 XDC Network(XDC) - VES
Bs11.21071
1 XDC Network(XDC) - CLP
$79.3751
1 XDC Network(XDC) - PKR
Rs23.0695136
1 XDC Network(XDC) - KZT
43.9705322
1 XDC Network(XDC) - THB
฿2.6725678
1 XDC Network(XDC) - TWD
NT$2.4949967
1 XDC Network(XDC) - AED
د.إ0.3003161
1 XDC Network(XDC) - CHF
Fr0.065464
1 XDC Network(XDC) - HKD
HK$0.6390923
1 XDC Network(XDC) - AMD
֏31.316341
1 XDC Network(XDC) - MAD
.د.م0.7372883
1 XDC Network(XDC) - MXN
$1.5351308
1 XDC Network(XDC) - SAR
ريال0.3068625
1 XDC Network(XDC) - PLN
0.2994978
1 XDC Network(XDC) - RON
лв0.3559605
1 XDC Network(XDC) - SEK
kr0.7872046
1 XDC Network(XDC) - BGN
лв0.1374744
1 XDC Network(XDC) - HUF
Ft27.9473999
1 XDC Network(XDC) - CZK
1.7323411
1 XDC Network(XDC) - KWD
د.ك0.02495815
1 XDC Network(XDC) - ILS
0.2790403
1 XDC Network(XDC) - AOA
Kz75.0045597
1 XDC Network(XDC) - BHD
.د.ب0.03084991
1 XDC Network(XDC) - BMD
$0.08183
1 XDC Network(XDC) - DKK
kr0.5261669
1 XDC Network(XDC) - HNL
L2.1513107
1 XDC Network(XDC) - MUR
3.7420859
1 XDC Network(XDC) - NAD
$1.4459361
1 XDC Network(XDC) - NOK
kr0.8322111
1 XDC Network(XDC) - NZD
$0.1399293
1 XDC Network(XDC) - PAB
B/.0.08183
1 XDC Network(XDC) - PGK
K0.3387762
1 XDC Network(XDC) - QAR
ر.ق0.2978612
1 XDC Network(XDC) - RSD
дин.8.2599202

XDC Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XDC Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen XDC Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XDC Network”

Paljonko XDC Network (XDC) on arvoltaan tänään?
XDC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08183 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XDC-USD-parin nykyinen hinta?
XDC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08183. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XDC Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XDC markkina-arvo on $ 1.45B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.74B USD.
Mikä oli XDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XDC saavutti ATH-hinnaksi 0.19387438 USD.
Mikä oli XDC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XDC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000157131627911 USD.
Mikä on XDC-rahakkeen treidausvolyymi?
XDC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.03M USD.
Nouseeko XDC tänä vuonna korkeammalle?
XDC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XDC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
XDC Network (XDC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
1 XDC = 0.08183 USD

