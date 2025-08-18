Mikä on XDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

Paljonko XDC Network (XDC) on arvoltaan tänään? XDC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08183 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XDC-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.08183 . Mikä on XDC Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XDC markkina-arvo on $ 1.45B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.74B USD . Mikä oli XDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XDC saavutti ATH-hinnaksi 0.19387438 USD . Mikä oli XDC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XDC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000157131627911 USD . Mikä on XDC-rahakkeen treidausvolyymi? XDC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.03M USD .

