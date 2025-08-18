XDC Network (XDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08183. Viimeisen 24 tunnin aikana XDC on vaihdellut alimmillaan $ 0.07793 ja korkeimmillaan $ 0.08417 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.19387438, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000157131627911.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XDC on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.45% 24 tunnin aikana ja -6.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
XDC Network (XDC) -rahakkeen markkinatiedot
No.62
$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
$ 3.11B
$ 3.11B$ 3.11B
17.74B
17.74B 17.74B
38,013,978,529.2
38,013,978,529.2 38,013,978,529.2
0.03%
XDC
XDC Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.45B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.03M. XDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.74B ja sen kokonaistarjonta on 38013978529.2. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.11B.
XDC Network (XDC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XDC Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0003782
-0.45%
30 päivää
$ -0.01297
-13.69%
60 päivää
$ +0.02644
+47.73%
90 päivää
$ +0.01107
+15.64%
XDC Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään XDC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003782 (-0.45%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
XDC Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01297 (-13.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
XDC Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XDC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02644 (+47.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
XDC Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01107 (+15.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XDC Network (XDC)?
XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.
XDC Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XDC Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista XDC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue XDC Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XDC Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
XDC Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon XDC Network (XDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XDC Network (XDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XDC Network-rahakkeelle.
XDC Network (XDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
XDC Network (XDC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa XDC Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XDC Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.