XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tiedot XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands Virallinen verkkosivusto: http://www.xdbchain.com Valkoinen paperi: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.xdbchain.com Osta XDB-rahaketta nyt!

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.89M $ 14.89M $ 14.89M Kokonaistarjonta: $ 18.97B $ 18.97B $ 18.97B Kierrossa oleva tarjonta: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 Nykyinen hinta: $ 0.0008656 $ 0.0008656 $ 0.0008656 Lue lisää XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen hinnasta

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XDB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XDB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XDB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XDB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen hintahistoria XDB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XDB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XDB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XDB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XDB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XDB-rahakkeen hintaennuste nyt!

