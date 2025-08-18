Lisätietoja XDB-rahakkeesta

XDB-rahakkeen hintatiedot

XDB-rahakkeen valkoinen paperi

XDB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XDB-rahakkeen tokenomiikka

XDB-rahakkeen hintaennuste

XDB-rahakkeen historia

XDB-osto-opas

XDB/fiat-valuuttamuunnin

XDB-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

XDB CHAIN-logo

XDB CHAIN – hinta (XDB)

1XDB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0008328
$0.0008328$0.0008328
-0.64%1D
USD
Reaaliaikainen XDB CHAIN (XDB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:00:29 (UTC+8)

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00079
$ 0.00079$ 0.00079
24 h:n matalin
$ 0.000906
$ 0.000906$ 0.000906
24 h:n korkein

$ 0.00079
$ 0.00079$ 0.00079

$ 0.000906
$ 0.000906$ 0.000906

$ 1.0288635012534548
$ 1.0288635012534548$ 1.0288635012534548

$ 0.000213677202181352
$ 0.000213677202181352$ 0.000213677202181352

-1.29%

-0.64%

+8.86%

+8.86%

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0008328. Viimeisen 24 tunnin aikana XDB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00079 ja korkeimmillaan $ 0.000906 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XDB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0288635012534548, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000213677202181352.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XDB on muuttunut -1.29% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja +8.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen markkinatiedot

No.1039

$ 14.32M
$ 14.32M$ 14.32M

$ 52.63K
$ 52.63K$ 52.63K

$ 15.80M
$ 15.80M$ 15.80M

17.20B
17.20B 17.20B

18,974,370,019.97
18,974,370,019.97 18,974,370,019.97

XDB

XDB CHAIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.63K. XDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.20B ja sen kokonaistarjonta on 18974370019.97. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.80M.

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XDB CHAIN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000005364-0.64%
30 päivää$ +0.0002183+35.52%
60 päivää$ +0.0003648+77.94%
90 päivää$ +0.0004753+132.95%
XDB CHAIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XDB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000005364 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XDB CHAIN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0002183 (+35.52%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XDB CHAIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XDB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003648 (+77.94%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XDB CHAIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0004753 (+132.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XDB CHAIN (XDB)?

Tarkista XDB CHAIN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XDB CHAIN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XDB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XDB CHAIN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XDB CHAIN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XDB CHAIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XDB CHAIN (XDB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XDB CHAIN (XDB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XDB CHAIN-rahakkeelle.

Tarkista XDB CHAIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tokenomiikka

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XDB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XDB CHAIN (XDB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XDB CHAIN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XDB CHAIN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XDB paikallisiin valuuttoihin

1 XDB CHAIN(XDB) - VND
21.915132
1 XDB CHAIN(XDB) - AUD
A$0.00129084
1 XDB CHAIN(XDB) - GBP
0.000616272
1 XDB CHAIN(XDB) - EUR
0.000716208
1 XDB CHAIN(XDB) - USD
$0.0008328
1 XDB CHAIN(XDB) - MYR
RM0.003514416
1 XDB CHAIN(XDB) - TRY
0.034153128
1 XDB CHAIN(XDB) - JPY
¥0.1232544
1 XDB CHAIN(XDB) - ARS
ARS$1.094349168
1 XDB CHAIN(XDB) - RUB
0.067090368
1 XDB CHAIN(XDB) - INR
0.072695112
1 XDB CHAIN(XDB) - IDR
Rp13.652456832
1 XDB CHAIN(XDB) - KRW
1.16475408
1 XDB CHAIN(XDB) - PHP
0.047627832
1 XDB CHAIN(XDB) - EGP
￡E.0.040374144
1 XDB CHAIN(XDB) - BRL
R$0.004547088
1 XDB CHAIN(XDB) - CAD
C$0.001157592
1 XDB CHAIN(XDB) - BDT
0.101285136
1 XDB CHAIN(XDB) - NGN
1.281229488
1 XDB CHAIN(XDB) - COP
$3.3580578
1 XDB CHAIN(XDB) - ZAR
R.0.014757216
1 XDB CHAIN(XDB) - UAH
0.034294704
1 XDB CHAIN(XDB) - VES
Bs0.1140936
1 XDB CHAIN(XDB) - CLP
$0.807816
1 XDB CHAIN(XDB) - PKR
Rs0.235649088
1 XDB CHAIN(XDB) - KZT
0.447496752
1 XDB CHAIN(XDB) - THB
฿0.027199248
1 XDB CHAIN(XDB) - TWD
NT$0.025425384
1 XDB CHAIN(XDB) - AED
د.إ0.003056376
1 XDB CHAIN(XDB) - CHF
Fr0.00066624
1 XDB CHAIN(XDB) - HKD
HK$0.006504168
1 XDB CHAIN(XDB) - AMD
֏0.319320504
1 XDB CHAIN(XDB) - MAD
.د.م0.007511856
1 XDB CHAIN(XDB) - MXN
$0.015615
1 XDB CHAIN(XDB) - SAR
ريال0.003123
1 XDB CHAIN(XDB) - PLN
0.003048048
1 XDB CHAIN(XDB) - RON
лв0.00362268
1 XDB CHAIN(XDB) - SEK
kr0.008011536
1 XDB CHAIN(XDB) - BGN
лв0.001399104
1 XDB CHAIN(XDB) - HUF
Ft0.284426184
1 XDB CHAIN(XDB) - CZK
0.017622048
1 XDB CHAIN(XDB) - KWD
د.ك0.000254004
1 XDB CHAIN(XDB) - ILS
0.00283152
1 XDB CHAIN(XDB) - AOA
Kz0.761937048
1 XDB CHAIN(XDB) - BHD
.د.ب0.0003131328
1 XDB CHAIN(XDB) - BMD
$0.0008328
1 XDB CHAIN(XDB) - DKK
kr0.005354904
1 XDB CHAIN(XDB) - HNL
L0.021869328
1 XDB CHAIN(XDB) - MUR
0.038083944
1 XDB CHAIN(XDB) - NAD
$0.01474056
1 XDB CHAIN(XDB) - NOK
kr0.008477904
1 XDB CHAIN(XDB) - NZD
$0.001424088
1 XDB CHAIN(XDB) - PAB
B/.0.0008328
1 XDB CHAIN(XDB) - PGK
K0.003447792
1 XDB CHAIN(XDB) - QAR
ر.ق0.003031392
1 XDB CHAIN(XDB) - RSD
дин.0.084062832

XDB CHAIN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XDB CHAIN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen XDB CHAIN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XDB CHAIN”

Paljonko XDB CHAIN (XDB) on arvoltaan tänään?
XDB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0008328 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XDB-USD-parin nykyinen hinta?
XDB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0008328. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XDB CHAIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XDB markkina-arvo on $ 14.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.20B USD.
Mikä oli XDB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XDB saavutti ATH-hinnaksi 1.0288635012534548 USD.
Mikä oli XDB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XDB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000213677202181352 USD.
Mikä on XDB-rahakkeen treidausvolyymi?
XDB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.63K USD.
Nouseeko XDB tänä vuonna korkeammalle?
XDB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XDB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:00:29 (UTC+8)

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XDB-USD-laskin

Summa

XDB
XDB
USD
USD

1 XDB = 0.0008328 USD

Treidaa XDB-rahaketta

XDBUSDT
$0.0008328
$0.0008328$0.0008328
-1.47%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu