XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0008328. Viimeisen 24 tunnin aikana XDB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00079 ja korkeimmillaan $ 0.000906 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XDB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0288635012534548, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000213677202181352.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XDB on muuttunut -1.29% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja +8.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen markkinatiedot
XDB CHAIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.63K. XDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.20B ja sen kokonaistarjonta on 18974370019.97. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.80M.
XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XDB CHAIN-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000005364
-0.64%
30 päivää
$ +0.0002183
+35.52%
60 päivää
$ +0.0003648
+77.94%
90 päivää
$ +0.0004753
+132.95%
XDB CHAIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään XDB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000005364 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
XDB CHAIN 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0002183 (+35.52%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
XDB CHAIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XDB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003648 (+77.94%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
XDB CHAIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0004753 (+132.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU).
The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands
XDB CHAIN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XDB CHAIN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista XDB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue XDB CHAIN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XDB CHAIN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
XDB CHAIN-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon XDB CHAIN (XDB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XDB CHAIN (XDB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XDB CHAIN-rahakkeelle.
XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XDB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
XDB CHAIN (XDB) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa XDB CHAIN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XDB CHAIN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.