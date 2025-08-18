Mikä on XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XDB CHAIN (XDB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XDB CHAIN (XDB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XDB CHAIN-rahakkeelle.

Tarkista XDB CHAIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tokenomiikka

XDB CHAIN (XDB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XDB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XDB CHAIN (XDB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XDB CHAIN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XDB CHAIN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XDB CHAIN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XDB CHAIN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XDB CHAIN” Paljonko XDB CHAIN (XDB) on arvoltaan tänään? XDB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0008328 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XDB-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0008328 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XDB -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on XDB CHAIN-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XDB markkina-arvo on $ 14.32M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.20B USD . Mikä oli XDB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XDB saavutti ATH-hinnaksi 1.0288635012534548 USD . Mikä oli XDB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XDB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000213677202181352 USD . Mikä on XDB-rahakkeen treidausvolyymi? XDB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.63K USD . Nouseeko XDB tänä vuonna korkeammalle? XDB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XDB-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

