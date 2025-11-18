Xeleb Protocol (XCX) -rahakkeen tokenomiikka

Xeleb Protocol (XCX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Xeleb Protocol (XCX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:55:55 (UTC+8)
Xeleb Protocol (XCX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Xeleb Protocol (XCX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.88M
$ 1.88M
Kokonaistarjonta:
$ 999.82M
$ 999.82M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 108.30M
$ 108.30M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.36M
$ 17.36M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.1
$ 0.1
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.017425149106500865
$ 0.017425149106500865
Nykyinen hinta:
$ 0.01736
$ 0.01736

Xeleb Protocol (XCX) -rahakkeen tiedot

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Virallinen verkkosivusto:
https://xeleb.io
Valkoinen paperi:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Xeleb Protocol (XCX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Xeleb Protocol (XCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XCX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XCX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XCX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XCX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XCX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Xeleb Protocol (XCX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XCX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Xeleb Protocol (XCX) -rahakkeen hintahistoria

XCX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

XCX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XCX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XCX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

