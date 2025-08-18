Mikä on XCarnival (XCV)

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XCarnival” Paljonko XCarnival (XCV) on arvoltaan tänään? XCV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000913 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XCV-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.000913 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XCV -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on XCarnival-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XCV markkina-arvo on $ 721.85K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XCV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XCV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 790.64M USD . Mikä oli XCV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XCV saavutti ATH-hinnaksi 1.9394895604124345 USD . Mikä oli XCV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XCV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000264223930471337 USD . Mikä on XCV-rahakkeen treidausvolyymi? XCV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.87K USD . Nouseeko XCV tänä vuonna korkeammalle? XCV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XCV-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

XCarnival (XCV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

