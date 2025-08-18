Hyperlane (HYPER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.32421. Viimeisen 24 tunnin aikana HYPER on vaihdellut alimmillaan $ 0.3236 ja korkeimmillaan $ 0.37539 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HYPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6897741857472838, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.08699760525884112.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HYPER on muuttunut -0.74% viimeisen tunnin aikana, -0.61% 24 tunnin aikana ja -7.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hyperlane (HYPER) -rahakkeen markkinatiedot
No.512
$ 56.80M
$ 3.23M
$ 324.21M
175.20M
1,000,000,000
802,666,667
17.52%
ETH
Hyperlane-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.23M. HYPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.20M ja sen kokonaistarjonta on 802666667. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 324.21M.
Hyperlane (HYPER) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hyperlane-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00199
-0.61%
30 päivää
$ -0.03836
-10.59%
60 päivää
$ +0.23471
+262.24%
90 päivää
$ +0.15511
+91.72%
Hyperlane-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HYPER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00199 (-0.61%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Hyperlane 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.03836 (-10.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Hyperlane-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HYPER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.23471 (+262.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Hyperlane-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.15511 (+91.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.
Hyperlane on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hyperlane-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista HYPER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Hyperlane-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hyperlane-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Hyperlane-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Hyperlane (HYPER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hyperlane (HYPER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hyperlane-rahakkeelle.
Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HYPER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Hyperlane (HYPER) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Hyperlane:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hyperlane MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.