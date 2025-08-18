Mikä on Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hyperlane toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hyperlane” Paljonko Hyperlane (HYPER) on arvoltaan tänään? HYPER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.32421 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on HYPER-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.32421 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo HYPER -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Hyperlane-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen HYPER markkina-arvo on $ 56.80M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on HYPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? HYPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.20M USD . Mikä oli HYPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? HYPER saavutti ATH-hinnaksi 0.6897741857472838 USD . Mikä oli HYPER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? HYPER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.08699760525884112 USD . Mikä on HYPER-rahakkeen treidausvolyymi? HYPER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.23M USD . Nouseeko HYPER tänä vuonna korkeammalle? HYPER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HYPER-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

