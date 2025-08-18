Lisätietoja HYPER-rahakkeesta

Hyperlane-logo

Hyperlane – hinta (HYPER)

1HYPER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.32424
$0.32424$0.32424
-0.61%1D
USD
Reaaliaikainen Hyperlane (HYPER) -hintakaavio
2025-08-22 00:56:23 (UTC+8)

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3236
$ 0.3236$ 0.3236
24 h:n matalin
$ 0.37539
$ 0.37539$ 0.37539
24 h:n korkein

$ 0.3236
$ 0.3236$ 0.3236

$ 0.37539
$ 0.37539$ 0.37539

$ 0.6897741857472838
$ 0.6897741857472838$ 0.6897741857472838

$ 0.08699760525884112
$ 0.08699760525884112$ 0.08699760525884112

-0.74%

-0.61%

-7.43%

-7.43%

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.32421. Viimeisen 24 tunnin aikana HYPER on vaihdellut alimmillaan $ 0.3236 ja korkeimmillaan $ 0.37539 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HYPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6897741857472838, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.08699760525884112.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HYPER on muuttunut -0.74% viimeisen tunnin aikana, -0.61% 24 tunnin aikana ja -7.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen markkinatiedot

No.512

$ 56.80M
$ 56.80M$ 56.80M

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

$ 324.21M
$ 324.21M$ 324.21M

175.20M
175.20M 175.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

802,666,667
802,666,667 802,666,667

17.52%

ETH

Hyperlane-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.23M. HYPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.20M ja sen kokonaistarjonta on 802666667. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 324.21M.

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hyperlane-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00199-0.61%
30 päivää$ -0.03836-10.59%
60 päivää$ +0.23471+262.24%
90 päivää$ +0.15511+91.72%
Hyperlane-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HYPER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00199 (-0.61%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hyperlane 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.03836 (-10.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hyperlane-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HYPER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.23471 (+262.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hyperlane-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.15511 (+91.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hyperlane (HYPER)?

Tarkista Hyperlane-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Hyperlane on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hyperlane-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HYPER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hyperlane-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hyperlane-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hyperlane-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hyperlane (HYPER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hyperlane (HYPER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hyperlane-rahakkeelle.

Tarkista Hyperlane-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikka

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HYPER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hyperlane (HYPER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hyperlane:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hyperlane MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HYPER paikallisiin valuuttoihin

1 Hyperlane(HYPER) - VND
8,531.58615
1 Hyperlane(HYPER) - AUD
A$0.5025255
1 Hyperlane(HYPER) - GBP
0.2399154
1 Hyperlane(HYPER) - EUR
0.2788206
1 Hyperlane(HYPER) - USD
$0.32421
1 Hyperlane(HYPER) - MYR
RM1.3681662
1 Hyperlane(HYPER) - TRY
13.2699153
1 Hyperlane(HYPER) - JPY
¥47.98308
1 Hyperlane(HYPER) - ARS
ARS$426.0313926
1 Hyperlane(HYPER) - RUB
26.1215997
1 Hyperlane(HYPER) - INR
28.3165014
1 Hyperlane(HYPER) - IDR
Rp5,314.9171824
1 Hyperlane(HYPER) - KRW
454.7110092
1 Hyperlane(HYPER) - PHP
18.5415699
1 Hyperlane(HYPER) - EGP
￡E.15.7209429
1 Hyperlane(HYPER) - BRL
R$1.7766708
1 Hyperlane(HYPER) - CAD
C$0.4506519
1 Hyperlane(HYPER) - BDT
39.4304202
1 Hyperlane(HYPER) - NGN
498.0157389
1 Hyperlane(HYPER) - COP
$1,307.2957725
1 Hyperlane(HYPER) - ZAR
R.5.7547275
1 Hyperlane(HYPER) - UAH
13.3509678
1 Hyperlane(HYPER) - VES
Bs44.41677
1 Hyperlane(HYPER) - CLP
$313.83528
1 Hyperlane(HYPER) - PKR
Rs91.4012832
1 Hyperlane(HYPER) - KZT
174.2110014
1 Hyperlane(HYPER) - THB
฿10.5919407
1 Hyperlane(HYPER) - TWD
NT$9.888405
1 Hyperlane(HYPER) - AED
د.إ1.1898507
1 Hyperlane(HYPER) - CHF
Fr0.259368
1 Hyperlane(HYPER) - HKD
HK$2.5320801
1 Hyperlane(HYPER) - AMD
֏124.075167
1 Hyperlane(HYPER) - MAD
.د.م2.9211321
1 Hyperlane(HYPER) - MXN
$6.0821796
1 Hyperlane(HYPER) - SAR
ريال1.2157875
1 Hyperlane(HYPER) - PLN
1.1866086
1 Hyperlane(HYPER) - RON
лв1.4103135
1 Hyperlane(HYPER) - SEK
kr3.1156581
1 Hyperlane(HYPER) - BGN
лв0.5446728
1 Hyperlane(HYPER) - HUF
Ft110.8020096
1 Hyperlane(HYPER) - CZK
6.8635257
1 Hyperlane(HYPER) - KWD
د.ك0.09888405
1 Hyperlane(HYPER) - ILS
1.1055561
1 Hyperlane(HYPER) - AOA
Kz297.1676439
1 Hyperlane(HYPER) - BHD
.د.ب0.12222717
1 Hyperlane(HYPER) - BMD
$0.32421
1 Hyperlane(HYPER) - DKK
kr2.0846703
1 Hyperlane(HYPER) - HNL
L8.5234809
1 Hyperlane(HYPER) - MUR
14.8261233
1 Hyperlane(HYPER) - NAD
$5.7287907
1 Hyperlane(HYPER) - NOK
kr3.3004578
1 Hyperlane(HYPER) - NZD
$0.5543991
1 Hyperlane(HYPER) - PAB
B/.0.32421
1 Hyperlane(HYPER) - PGK
K1.3422294
1 Hyperlane(HYPER) - QAR
ر.ق1.1801244
1 Hyperlane(HYPER) - RSD
дин.32.7095469

Hyperlane-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hyperlane toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hyperlane-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hyperlane”

Paljonko Hyperlane (HYPER) on arvoltaan tänään?
HYPER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.32421 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HYPER-USD-parin nykyinen hinta?
HYPER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.32421. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hyperlane-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HYPER markkina-arvo on $ 56.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HYPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HYPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.20M USD.
Mikä oli HYPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HYPER saavutti ATH-hinnaksi 0.6897741857472838 USD.
Mikä oli HYPER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HYPER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.08699760525884112 USD.
Mikä on HYPER-rahakkeen treidausvolyymi?
HYPER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.23M USD.
Nouseeko HYPER tänä vuonna korkeammalle?
HYPER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HYPER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:56:23 (UTC+8)

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 HYPER = 0.32421 USD

