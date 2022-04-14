XCarnival (XCV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XCarnival (XCV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XCarnival (XCV) -rahakkeen tiedot XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It's also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. Virallinen verkkosivusto: https://xcarnival.fi/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8

XCarnival (XCV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XCarnival (XCV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 790.64M $ 790.64M $ 790.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.063 $ 2.063 $ 2.063 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 Nykyinen hinta: $ 0.001339 $ 0.001339 $ 0.001339 Lue lisää XCarnival (XCV) -rahakkeen hinnasta

XCarnival (XCV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XCarnival (XCV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XCV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XCV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XCV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XCV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XCV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XCarnival (XCV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XCV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XCV-rahakkeita MEXCistä nyt!

XCarnival (XCV) -rahakkeen hintahistoria XCV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XCV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XCV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XCV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XCV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XCV-rahakkeen hintaennuste nyt!

